El canotaje boyacense llora la partida de la joven deportista Heidy Torres

La deportista oriunda de Paipa, Heidy Yersari Torres Torres, de 19 años, adelantaba sus entrenamientos en el lago de enfriamiento de Termopaipa cuando el kayak se volcó y no pudo salir a flote.

Paipa

Nuevamente el deporte en Boyacá está de luto. Este sábado 24 de mayo se vivió una tragedia en el lago de enfriamiento de Termopaipa con el fallecimiento de la canoista boyacense Heidy Yersari Torres Torres de solo 19 años de edad.

Como era habitual la deportista paipana, adscrita a la Liga de Canotaje del departamento, realizaba sus entrenamientos en este escenario con una compañera, pero de un momento a otro el Kayak con el que entrenaban se volcó y ambas canoistas cayeron al agua, pero solamente una de ellas salió a flote.

“Se recibe un llamado de la Policía Nacional que nos indica que tenemos una contingencia en las piscinas de enfriamiento de Termopaipa. Allí dos deportistas de canotaje haciendo sus prácticas sufren un volcamiento de su Kayak y por inmersión, una de las dos niñas, que estaban haciendo esta labor, no salió a flote, inmediatamente desplegamos nuestro grupo de búsqueda y rescate acuático de la Defensa Civil Colombiana, allí nos acompañaron también cuerpos de rescate de la Cruz Roja y de Bomberos y comenzamos la búsqueda desde las 8:00 de la mañana hasta casi las 2:30 de la tarde hora en que desafortunadamente se halla el cuerpo de Heidy Torres”, indicó Luis Felipe Pérez, director de la Defensa Civil de Boyacá.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían provocado el fallecimiento de la joven deportista, pero de acuerdo con las primeras versiones, habría sido por las condiciones que hay en el fondo del lago.

“Hay varias condiciones que pudieron provocar que la deportista no pudiera salir por sus propios medios, por ejemplo, el piso de estas piscinas de enfriamiento es sedimentario es lodazal entonces pensamos que eso pudo ser la causa del ahogamiento, pero eso es materia de investigación. Cuando comenzamos nuestro proceso de búsqueda una de las informaciones iniciales es que la joven no tenía chaleco de protección, así nos lo hizo saber la deportista que estaba con ella. Estos chalecos de protección son muy necesarios y no podemos confiarnos de nuestras condiciones, debemos protegernos”, agregó Pérez.

Con Heidy Yersari Torres Torres son dos los deportistas que perdieron la vida en menos de una semana, ya que el pasado lunes 19 de mayo el ciclista duitamense Jonathan Felipe Paredes Hernández fue arrollado por un vehículo en la vereda Río de Piedra, entre el peaje y el sector de El Barne en inmediaciones al municipio de Tuta, cuando entrenaba con un grupo de compañeros.