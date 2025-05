Álvaro Montero sobre su futuro con Millonarios: Esto le pidió a Gustavo Serpa

Este viernes 23 de mayo, Álvaro Montero, estuvo en diálogo con Roberto Cardona, en un nuevo episodio de “Millonarios Inside”, donde el arquero del cuadro ‘embajador’ habló sobre muchos temas, algunos de ellos fueron el presente del equipo y lo que es para él estar en el club, además, también expresó lo que significó haber compartido equipo con Rivaldo. Finalmente, confesó un pedido que le hizo a Gustavo Serpa, máximo accionista del club bogotano.

Números de Álvaro Montero en la temporada

En este primer semestre de la Liga Colombiana, el arquero de Millonarios lleva disputados 18 partidos, donde ha recibido 12 goles, pero ha logrado mantener en 11 ocasiones el arco en cero. Además, también ha sido amonestado en 5 oportunidades.

¿Cómo ve a Millonarios este semestre?

“Primero, lo veo con los ojos (risas). Pero no, lo veo bien, con bastante ambición, como siempre debe ser y desde que estoy en el equipo he competido de muy buena manera en cada momento”.

¿Usted es feliz en Millonarios?

“Te puedo describir eso de varias maneras, porque cuando yo no estaba en Millonarios, uno como jugador de fútbol no dimensiona lo que significa estar en este club. En esa faceta de futbolista, yo decía, es una institución grande y tal, pero no me imaginaba que uno pudiese adquirir ese sentido de pertenencia por todo lo que mueve y significa este equipo. Entonces te puedo decir que soy feliz aquí”.

Sobre compartir con Rivaldo

“Estar con él fue algo surrealista, es algo parecido a lo que estamos viviendo con Falcao ahorita. Es un poco chocante, tú no sabes como hablarle, como charlar, pero con el tiempo te das cuenta de que son personas normales, que te ayudan a crecer, personalmente él me ayudó mucho, además tuvimos afinidad, yo era el más joven de la plantilla y él el más longevo. Tengo Admiración y respeto por Rivaldo”.

Personalidad de Álvaro Montero

“Nunca he sido una persona tan sociable, no me gustan lugares con muchas personas. Soy más de mi núcleo familiar, de las personas allegadas; te puedo decir, que nadie me conoce al 100%, solo mi familia”.

¿Cuánto tiempo quiere durar en Millonarios?

“Bueno, yo le dije si me hacía un contrato vitalicio a Serpa y ahí está la conversación. Así le dije e incluso yo renové mi contrato faltando no mucho tiempo para que se venciera el que tenía. Aquí hemos pasado buenos momentos, hemos sido felices; si se da la posibilidad estamos disponibles, hay que evaluar los números”.

