“Yo agarro la plata que me tiren”: sarcástico mensaje de Álvaro Montero tras ser suspendido en Liga

Álvaro Montero es sin ligar a dudas uno de los mejores arqueros de la Liga Colombiana. Ha mantenido en 11 oportunidades su arco en cero, convirtiéndose así en el guardameta de mejor registro en el rentando local. Lo anterior le vale también para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, teniendo en cuenta que se avecina una nueva doble jornada de Eliminatorias.

Y es que teniendo en cuenta que la citación de Camilo Vargas está en veremos por cuenta de una operación de rodilla, el futbolista de Millonarios aparece como la principal alternativa de cara a los duelos ante Perú y Argentina. Habrá que esperar entonces si Lorenzo se decanta por Montero o le da la confianza a David Ospina, un histórico de la Selección.

¿Cómo le ha ido a Montero en Millonarios?

Durante un evento realizado al norte de Bogotá con motivo de la Nike Ecoleague, certamen sub-18 que se realizó con varios equipos femeninos y en el que terminó campeón Independiente Santa Fe, Álvaro Montero se refirió al brillante cierre de campeonato que ha tenido Millonarios en la Liga Colombiana.

“Colectivamente estamos muy bien, hemos sumado los puntos necesarios para clasificar, que era el primer objetivo. Queremos estar en los primeros lugares o al menos intentar dar ese paso. A nivel personal, pienso que ese estaba haciendo un buen trabajo con una secuencia de partidos haciendo cosas muy buenas. Todo esto hace parte del sube y baja de los torneos: se inició un poco lento, marcha suave, y después agarramos un poco de ritmo. Esperamos poder terminar en esa curva ascendente”, sentenció.

A falta de una fecha para terminar el todos contra todos, Millonarios ocupa la cuarta posición de la Liga Colombiana con 35 unidades y el próximo domingo luchará por quedarse con el “punto invisible” pensando en los cuadrangulares.

Sanción por polémicos hechos en Manizales

También hubo espacio para hablar sobre la sanción de dos partidos que Álvaro Montero recibió de parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de incurrir en “actos de provocación” contra la hinchada del Once Caldas, que desde la tribuna le arrojó monedas con la intención de agredirlo.

En este orden de ideas, comentó lo siguiente: “Estoy tranquilo de que no hice nada malo, más allá de los comentarios. No entiendo (la sanción), pero tampoco juzgo eso porque no me compete juzgar ese tipo de situaciones. A mí me toca jugar fútbol, trabajar y prepararme, pero bueno eso lo dejo en el aire para que respondan ustedes mismos. De mi parte, trabajar y cuando vuelva, hacerlo de la mejor manera”.

Adicionalmente, le dejó un mensaje directo a los hinchas del Once, advirtiendo que “si a ellos no les sirve la plata, tírenmela toda que yo la agarro”. Aclarando que le arrojaron “puras monedas de 1.000″ y ese dinero “sirve”, aunque “no me dejaron agarrar las otras”.

Vea acá la declaración de Montero:

Ⓜ️🧤 Álvaro Montero se refirió a la sanción que recibió en Liga y le mandó un mensaje a los hinchas del Once Caldas que le arrojaron monedashttps://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/eAFaW1S9pN — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 23, 2025

¿Quién reemplazará a Montero en cuadrangulares?

Álvaro Montero se perderá con Millonarios el partido del próximo domingo ante Boyacá Chicó en El Campín y el primer duelo de los cuadrangulares finales, todo esto por la sanción ya mencionada. Asimismo, tampoco estará disponible en las fechas que se crucen con la doble jornada de Eliminatorias, pues el guardameta es un habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

En este orden de ideas, dijo que el entrenador David González tiene un problema duro debido a que Iván Arboleda y Diego Novoa han competido fuertemente por ese puesto. “Qué problema tan hijuemadre, tremendo. Esa es la ventaja de tener buenos arqueros, compitiendo por esa posición y tener la ambición de jugar. Ellos se están preparando y entiendo que las veces que les ha tocado jugar lo han hecho bien, entonces por esa parte no nos vamos a preocupar. Estamos bien respaldados ahí”, concluyó.

¿Montero será titular con la Selección Colombia en Eliminatorias?

Finalmente, Álvaro Montero advirtió que por ahora no piensa en que pueda ser titular o no con la Selección Colombia frente a Perú y Argentina por Eliminatorias. Está centrado únicamente en trabajar de la mejor manera aguardando su oportunidad y de paso le dejó un emotivo mensaje a Camilo Vargas.

“A Cami hay que mandarle la buena energía para que vuelva lo antes posible. De mi parte, trabajar mucho. Siempre me preparo para competir. Si me toca jugar, bien; si no, toca apoyar y estar en la primera línea”, aseveró.