Montero quiere una final Millonarios vs América: “Es el único grande que me falta ganarle”

Millonarios inició con pie derecho su camino en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo azul se impuso por 2-1 en El Campín ante un combativo Deportivo Pasto y con ello se mantiene en la parte alta del Grupo A, junto con Atlético Nacional. Radamel Falcao García y Leonardo Castro se encargaron de anotar las alegrías locales.

Justamente una de las grandes figuras de aquel compromiso fue Álvaro Montero, quien se encargó de mantener su arco en cero durante los primeros minutos del encuentro. Así pues, el experimentado guardameta habló en El VBAR Caracol sobre el ascenso que ha tenido en su rendimiento y la curva ascendente que viene mostrando el equipo bogotano en la recta final del campeonato.

“Nos está tocando trabajar más de la cuenta… Contra Pasto hubo varias situaciones que se presentaron, pero estamos compitiendo y en estas instancias eso hace parte del trabajo”, sentenció Montero.

El guajiro de 29 años aprovechó también para elogiar a Falcao, quien anotó su primer gol en El Campín con la camiseta de Millonarios, se quejó del estado del terreno de juego del máximo escenario deportivo de los capitalinos y dio a conocer cuál equipo quisiera enfrentar en la final de este segundo semestre.

Declaraciones de Álvaro Montero

Elogios a Radamel Falcao García: “Falcao tiene esa aura de ser un ganador. Es una persona que conquistó muchas cosas y llegó a un punto en donde es difícil llegar como futbolista. Gracias a Dios y a la vida tenemos la posibilidad de compartir con él y eso te llena de crecimiento”.

Mejoría en el rendimiento: “Cambió que el semestre anterior me hicieron muchos goles… Me enfoco mucho y le presto mucha atención a los números. Creo que este es mi séptimo año acá en Colombia y no me hicieron gol fue en el semestre anterior. A nivel general no logramos compactar muy bien, a nivel personal no estuvo esa sinergia en el arco, encajamos goles que no deberíamos, pero eso hace parte del crecimiento. Ojalá este semestre se cierre bastante el arco y trabajemos junto a la defensa. Nada funciona si mis defensores no están bien, agradecerles entonces a ellos porque me han ayudado al exponer su capacidad. Es fundamental estar a tope con ellos”.

Finales con alto nivel en el FPC: “En la medida en que todos los equipos compitamos bien, será más atractivo para el público en general y para nosotros será mucho más motivante porque te obligan a exigirte más. Todo cambia por pequeños detalles y hay que tener constancia, más aún cuando los partidos son tan seguidos. Pesan las piernas, pero hay que tener conciencia de eso”.

Quiere al América en la final: “De los equipos grandes que me ha tocado enfrentar en finales, hasta ahora he salido victorioso. Me gustaría con América, que es el único grande que me hace falta, pero de ahí a que pase eso, todo depende de lo que pase en los cuadrangulares porque el margen de error es corto. Quisiera América, pero eso es problema de aquel grupo y nosotros debemos enfocarnos en el de nosotros, porque debemos ganar esa posibilidad de estar en la final y así lo hablamos, queremos estar ahí”.

Millonarios ha sorteado grandes retos: “Sobrellevamos esas situaciones puntuales en momentos complicados: lesiones, cambios, variantes en el once titular. Hay que adaptarse, es una palabra siempre presente en el fútbol. Tienes una nómina y hay que saber gestionarla, sea porque haya jugadores en buen momento, en mal momento, con lesionados. Por eso no me gustaría ser entrenador, es un chicharrón muy grande”.

Curva ascendente en el segundo semestre: “Esto es fútbol. Si miras los números, el primero nos sacó dos puntos, creo que éramos el tercer equipo con más goles en el año y en goles en contra también estábamos entre los tres primeros. Los equipos que juegan bien y están arriba, tienen tanta relevancia como cuando Millonarios pasa por un buen momento. El equipo entendió que pasó de una circunstancia de tener un fútbol bonito, vistoso y de avasallar al rival; a otra en la que debe adaptarse a los cambios que se generan y obviamente no tendrá esa fluidez. No nos dejamos contaminar de malos comentarios porque a lo mejor te quita la confianza, pero el grupo entendió lo que se estaba jugando, se cerró y empezaron a darse los resultados. Cuando se acostumbra a jugar bien y estar siempre así, el día que no lo hagas te das en la cabeza. Hay que aprender de eso”.

Preocupación por el estadio de El Campín: “No nos han dicho nada, pero el estadio con este montón de agua que ha caído y conciertos, espero esté bueno porque el partido pasado estaba durísimo para jugar, estaba complicado”.