Cuando se habla de gigantes dentro del continente Sudamericano, es inevitable no pensar en Boca Juniors, segundo máximo ganador de la Copa Libertadores de América y tres veces campeón del mundo, derrotando al Real Madrid (2000), AC Milán (2003) y Borussia Mönchengladbach (1977), hito que busca revalidar el cuadro argentino en el Mundial de Clubes de este 2025.

No obstante, la realidad del equipo ‘xeneize’ apunta a que el torneo mundialista se convierta en una pesadilla más para la institución, pues los malos resultados han sido recurrentes desde hace año y medio, pues en 2024 el club no disputó la Copa Libertadores y para el 2025 quedó eliminado prematuramente en la fase 2 del torneo; en el ámbito local la situación no es distinta y no ha podido siquiera disputar una final.

Tras la eliminación del equipo en la liga argentina, los aficionados explotaron y apuntaron contra el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, quien también es el máximo ídolo de Boca; la hinchada pidió la renuncia del directivo, pues ya son seis los entrenadores que han pasado por el club sin pena ni gloria desde el año 2020.

Ahora, y en medio de una crisis interna, Riquelme tendrá que elegir un nuevo técnico para afrontar el Mundial de Clubes, en donde Boca Juniors enfrentará a Bayern Múnich, Benfica y Auckland City en la fase de grupos del certamen de la FIFA.

Riquelme se decanta por ex DT de Millonarios para dirigir a Boca Juniors

Medios argentinos confirmaron en las últimas horas que Juan Román Riquelme buscará repatriar a Miguel Ángel Russo, quien ya dirigió al equipo en 2020 y en 2007, siendo el último DT campeón de Copa Libertadores con el cuadro ‘xeneize’, además, tuvo pasado en el FPC, cuando dirigió a Millonarios FC, levantando la anhelada estrella 15 en el año 2017.

Las negociaciones no serán sencillas para Boca, pues Russo se encuentra dirigiendo a otro grande de Argentina, San Lorenzo de Almagro, equipo que venía en crisis y que hoy se encuentra en las semifinales de la liga local; por lo que el ‘ciclón’ no pretende prescindir de su entrenador, quien tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Con San Lorenzo, Russo ha dirigido un total de 65 partidos desde su llegada en octubre de 2024, de los cuales ha ganado en 28 encuentros, empató en 15 y cayó en los 22 restantes; este domingo 25 de mayo, el ‘ciclón’ afrontará las semifinales de la liga local ante Platense y buscará cosechar un nuevo título nacional, algo que no logra desde el año 2013.