¿Menosprecio o realidad? “La segunda del fútbol español, mejor que la Liga Colombiana”: Luis Suárez

En la recta final de la segunda división de la Liga Española, donde el equipo del colombiano, Luis Suárez, Almería, sexto en la clasificación, se jugará el boleto para la primera categoría del fútbol en este país, cuando enfrente Mirandés, que es segundo. Almería debe ganar el compromiso para asegurar su cupo en el puesto de repechaje para el ascenso.

Luis Suárez, el jugador con pasado en clubes como Olympique de Marsella (Francia), Watford (Inglaterra), Real Zaragoza (España), Granada (España), entre otros, confesó durante una entrevista en el programa de El VbAR de Caracol Radio, su amor por un club del fútbol colombiano. Cuando fue cuestionado, el samario de 27 años respondió: “yo desde pequeño, del Unión Magdalena”.

Además, el jugador, que actualmente lidera la tabla de goleadores en la segunda división de España con 27 anotaciones, también mostró su deseo de regresar a la Selección Colombia, y habló acerca de su posible paso por la Liga Colombiana, en un futuro. Estas fueron sus declaraciones.

Palabras de Luis Suárez

¿Está ilusionado de volver a vestir la camiseta de Colombia?

“Si, uno como jugador colombiano, como delantero, siempre quiere hacer las cosas bien, marcar muchos goles para esperar el llamado, que será en el tiempo de Dios. En lo personal, seguir trabajando, marcando goles y esperar el llamado”, manifestó el jugador de Almería.

¿Cómo analiza el momento de la Selección Colombia?

“El proceso que se viene dando con los resultados desde antes en Copa América, creo que es muy bueno, aunque no todo es color de rosa. Se viene trabajando bien, está la base consolidada y cada uno en sus clubes está haciendo bien las cosas para llegar en óptimas condiciones para el llamado del profe. Las próximas dos fechas serán muy importantes porque nos jugaremos el paso al mundial. Los que estén harán las cosas muy bien“, afirmó Suárez.

¿Algún día estará en Junior o en la Liga Colombiana?

“Mi mente ahora mismo está aquí en Europa, quiero seguir haciendo la carrera aquí que es por lo que se trabajó desde niño y luego ver que pasa en el futuro porque vendrán cosas muy buenas. De pronto en un futuro lejano jugar en la Liga Colombiana, al final yo nunca he jugado en la primera división de mi país, y si tengo la oportunidad, me encantaría“, declaró el jugador.

¿Qué paso en su paso por Francia?

“Creo que no era el momento de salir de España todavía, el cambio me costó un poco; también es verdad que no conté con la continuidad que esperaba. Los números estaban, tres partidos como titular y tres goles y un pase gol. Cada vez que me daban la oportunidad hacía las cosas bien y fueron las decisiones técnicas las que le impidieron al club seguir conmigo. Cuando a uno no lo quieren en un sitio es mejor dar un paso al costado. Querer volver a ser tenido en la selección ha sido la gran constante para volver a España“, manifestó el delantero.

¿Cómo ve la liga de España con respecto a las otras europeas?

“Cada liga tiene su encanto, creo que la premier ha crecido muchísimo en los últimos años, es una liga muy deseada. Pero en la española vienen emergiendo jugadores muy buenos como Bellingham, Raphinha, que convierten la liga muy competitiva. Al ser diferentes, cada liga tiene su encanto", dijo Luis.

Su equipo tiene el último cupo para los playoffs de ascenso, ¿cómo lo manejan?

“El domingo nos jugamos un partido muy importante, ganando aseguramos el puesto ascenso y el playoff, debemos dejarnos el alma para acceder a la primera división de España”, informó el mediapunta.

¿La segunda de España es mejor que la primera de Colombia?

“Sí, seguramente a mucha gente no le parecerá, pero la segunda división de España puede ser más competitiva, inclusive en muchas ligas de Europa. Si te fijas, estamos sextos y todo el año se ha jugado así. En el tema del descenso, usualmente con 40 o 45 puntos te salvas, pero este año tienes que hacer 50 o 55 para salvarte; entonces es una competición muy bonita.