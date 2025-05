Dueño del Unión Magdalena arremete contra sus jugadores: “No les voy a pagar como castigo”

El máximo accionista de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, se ha caracterizado por causar polémica debido a sus declaraciones. Recientemente, dejó palabras machistas al asegurar que el club no iba a tener equipo femenino, pues no estaba de acuerdo con que las mujeres practiquen este deporte.

“Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol no”, fueron las palabras. Esto generó rechazo por parte de la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, quien calificó las palabras como machistas y aseguró que se trataba de una “forma de discriminación inadmisible”.

Dávila arremetió contra los jugadores de Unión Magdalena

En los últimos días, Acolfutpro reveló que los jugadores del club samario no habían recibido el pago del sueldo del mes de abril. “Incumple con sus obligaciones laborales al adeudar el salario del mes de abril a su plantel de futbolistas profesionales“, se lee en la publicación del sindicato.

📢 Inaceptable 🚨

El @UnionMagdalena club de @Dimayor que participa en la @LigaBetPlayD , incumple con sus obligaciones laborales al 𝗮𝗱𝗲𝘂𝗱𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 𝗮 𝘀𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀.… pic.twitter.com/BKfNavgCzP — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) May 21, 2025

Este viernes 23 de mayo, el dueño del club, Eduardo Dávila, volvió a dejar palabras polémicas. Aseguró que no les ha pagado, ni les pagará el sueldo, porque los jugadores han incumplido a nivel deportivo.

“No les hemos pagado la nómina, ellos no han cumplido. Me reuní con ellos. Yo he cumplido hasta el último centavo permanentemente, ‘ustedes no han cumplido, lo que han hecho es perder y perder y desvalorizar el equipo, la institución, mandarnos a la B’. Ellos son conscientes de eso, ellos estaban al día hasta la última nómina”, fueron las declaraciones para el medio Vive Radio.

“No la he pagado ni la voy a pagar. Como castigo, no voy a cumplir. Yo he venido cumpliendo todo el año al pie de la letra y mira donde estamos. Tienen que cumplir”, agregó al respecto siendo tajante con su decisión.

Unión Magdalena terminará en los últimos puestos de la Liga colombiana, pues cerrará contra Fortaleza en Bogotá la fase de todos contra todos. En 19 juegos, acumulan apenas 8 puntos, producto de 8 empates y 11 derrotas. No han ganado un solo juego.

¿Cómo está Unión Magdalena en la tabla del descenso?

El Ciclón Bananero ocupa el puesto 20 de la tabla del descenso, por lo que a la fecha está perdiendo la categoría. Envigado es el otro equipo con peor promedio (0.82).