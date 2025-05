Mindefensa calificó como “traición” de los ilegales el no respeto al cese al fuego

Medellín

El ministro de la Defensa Nacional, Pedro Sánchez, informó desde Medellín que en este momento no existe ningún acuerdo de cese al fuego con los grupos ilegales, incluidas las disidencias de alias Calarcá, que terminó el pasado domingo 18 de mayo. Ante esto, recalcó que la orden es atacar a todas las estructuras armadas ilegales del país con toda la contundencia.

Aunque recalcó que el no acuerdo al cese al fuego no significa que no se continúe en los acercamientos con ellos, pero también calificó esos anteriores acuerdos como una traición al Estado. Esto no solo con las disidencias; el alto funcionario también mencionó al Clan del Golfo, estructuras que reconoce se fortalecieron en el esfuerzo de alcanzar la paz.

“Y en ello ocurrió lo que podría decirse una traición que podría ser alimentada por confiar de alguna manera en alguien que le decía que sí iba a hacer la transición como ocurrió en el 2016, que prácticamente se desmovilizó casi más del 80% y ese 20% quedó delinquiendo; no les gustó la paz, lo que les gustó fue la coca”.

Ante el anuncio de que no hay cese al fuego con ningún grupo ilegal y que, por el contrario, se ordena al ejército atacarlos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha solicitado que se suspenda esa figura del cese al fuego, expresó satisfacción con esta decisión del gobierno nacional.

“Nosotros celebramos hoy que esa disposición ya no exista y lo que nos corresponde de aquí en adelante es repetir a la saciedad que se necesita es arreciar operaciones para poder imponer la seguridad, imponer la paz que se consolida es con el ejercicio de la ley, de la justicia y de las oportunidades sociales”.

Zonas De confrontación

El general Luis Emilio Cardoso Santa María, comandante del Ejército Nacional, informó que actualmente se tienen 12 puntos de confrontación en el país, uno de esos en Valdivia, Norte de Antioquia, donde el ejército ha sostenido combates con los ilegales para recuperar la seguridad, lo que se ha logrado, tanto así que algunas familias ya han retornado al corregimiento de Raudal Viejo. Por ahora, las familias de la vereda La Llana no lo han podido hacer, debido a los campos minados y que se debe adelantar un desminado urgente para garantizar la integridad de los campesinos.

“En el caso de Valdivia, en este momento ya hay dos pelotones allá y está también un grupo liviano de caballería, el GRULI, y está prestando la seguridad para estabilizar la región y para que la gente esté tranquila y pueda regresar a sus lugares de trabajo”.

En esta zona poco a poco la seguridad ha ido retornando, indican los habitantes de la zona.