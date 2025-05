Una joven falleció hace dos meses y su madre aún no sabe las causas, pide claridad sobre el hecho

Medellín, Antioquia

El pasado 11 de marzo, Carol Nicole Sánchez Cano, una joven de 20 años, fue encontrada muerta en su vivienda ubicada en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín. Las autoridades informaron en un primer momento que se trataba de un suicidio. Sin embargo, su madre, Mariluz Cano Muñoz, tiene serias dudas sobre esta versión y pide claridad sobre las verdaderas causas de la muerte.

Sin dictamen forense y sin respuestas

Desde el día del fallecimiento, Mariluz ha solicitado el dictamen de Medicina Legal, pero asegura que no ha recibido ningún documento oficial que confirme la causa de muerte de su hija: “En la Fiscalía 106, yo fui y hablé con la fiscal a cargo, y lo que la fiscal me respondió muy cruelmente es que ella tiene casos desde el 2018 que no le han entregado el dictamen de medicina”, afirmó.

Según su relato, teme que no se hayan realizado los exámenes correspondientes: “Hasta ahora no me han entregado el dictamen de medicina forense, pero por lo que tengo entendido, creo que a ella no le hicieron exámenes ni le hicieron nada, simplemente la pasaron como suicidio y pare de contar”, agregó.

A su vez la señora indicó: “Yo no estoy culpando a nadie, pero yo estoy diciendo que mi hija no se quitó la vida. Y hay personas que están viviendo su vida tranquila como si no hubiera pasado nadie. Yo soy la que tengo mi dolor”, concluyó Mariluz Cano.

Por otro lado, la madre de la joven agregó que su hija tenía planes con ella: “Mi niña tenía la coquita lista para ir a trabajar al otro día y a mí ese mismo día que me habló me había dicho, mañana que mandé a organizar el celular cuadramos porque yo la había convidado a ver un partido el domingo siguiente y me dijo mañana cuando arregle el celular yo llamo al señor de las boletas para poder pagar la vida del partido”.

Mariluz Cano sostiene que su hija no presentaba señales de depresión o intención suicida. Al contrario, asegura que Carol tenía un empleo estable, su propio emprendimiento, una mascota que consideraba su hija, y que incluso tenía planes familiares y laborales para los días siguientes.