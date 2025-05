Giorgio Silad, fue el telonero del exitoso concierto de Reik en Bogotá

Hace un par de días el país recibió a uno de los grupos mexicanos más reconocidos en Latinoamérica, Reik. Jesús Navarro (voz), Bibi Marín (guitarra eléctrica) y Julio Ramírez (guitarra acústica) llegaron al Movistar Arena en Bogotá con su gira “Panorama Tour”. Miles de personas cantaron a grito herido canciones como “Noviembre sin ti”, “Inolvidable”, “Abril”, “Un año”, entre otras.

El telonero de este gran concierto fue el multi-instrumentista, cantautor y productor Giorgio Siladi, quien fue lider de la banda Bocatabú desde el 2006 hasta el 2011. Fue una de las agrupaciones más exitosas de la región del Caribe con más de una década de trayectoria.

Sin embargo, el dominicano en el 2020 decide ejercer su carrea en solitario con su disco debut “Todo Se Mueve”, el cual ha tenido buena acogida en el público.

En Lo Más Caracol, Giorgio Siladi habla de cómo Reik lo contacto para abril el concierto en Bogotá, “ellos escucharon mi música y les gusto, la verdad no tenía ninguna expectativa. Fue increíble, ellos me trataron super bien. Además, me encanta Bogotá poque esta ciudad se está volviendo un referente importante sobre todo en la música independiente”, dijo Giorgio.

Durante el show, el artista interpreto “Aguacate”, “Todo de mueve”, “Todo”; canciones que cautivaron al público con una mezcla de música alternativa y rock.