Accionista del Unión Magdalena dice que no habrá equipo femenino: “No es un deporte para la mujer”

Gran polémica en el fútbol colombiano por cuenta de las recientes declaraciones de Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, en contra del fútbol femenino. Y es que el reconocido dirigente admitió que mientras esté en el cargo, solo habrá equipo masculino debido a que el fútbol “no es un deporte para la mujer”.

Unión no tiene equipo femenino desde hace seis años

Para la temporada 2017, Unión integró el Grupo A junto al Bucaramanga, Alianza Petrolera, Real Santander, Real Cartagena y Envigado. Su balance fue de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando un total de 16 puntos y quedando a tan solo dos de la clasificación a la fase final. Su mejor futbolista fue la venezolana Cinthia Zarabia, quien marcó siete goles en diez partidos.

Al año siguiente, el cuadro del Magdalena hizo parte del Grupo D junto con Real Cartagena, Junior, Atlético Nacional y Envigado. Para el 2018, mejoró el panorama y Unión, con 16 puntos sumados en 8 compromisos disputados, accedió a la fase definitiva. Ahora bien, en cuartos de final fue eliminado por Atlético Huila, a la postre campeón del certamen, por un global de 6-0.

A pesar del notorio crecimiento en cuento a los resultados deportivos y el auge del deporte femenino en el país desde la profesionalización de la Liga, en Unión Magdalena no se mantuvo el equipo para la temporada 2019, medida que se mantiene a día de hoy.

¿Qué dijo Eduardo Dávila del fútbol femenino?

Pues bien, en diálogo con el medio samario ‘La Pesada del Deporte’, Eduardo Dávila se refirió a la actualidad de la institución y lo que espera conseguir a futuro. En cuanto al equipo masculino, sentenció que desea participar pronto en un torneo internacional y aseveró que confía plenamente en el trabajo que adelantará Alexis García.

Ahora bien, al ser cuestionado por la posibilidad de contar nuevamente con un equipo femenino del Unión Magdalena, aseveró enfáticamente que “mientras yo este manejando esto”, no habrá ninguna posibilidad. Y se excusó sentenciando que las mujeres deberían practicar otro tipo de deportes, dado que el fútbol “no es para la mujer”.

“Mientras yo esté manejando esto, no (habrá equipo femenino del Unión Magdalena). Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para la mujer. Que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol no”, fueron las palabras de Dávila.

¿Cómo va la Liga Femenina 2025?

A la espera de lo que pueda pasar a futuro con el Unión Magdalena, la Liga Femenina sigue su curso en la temporada 2025. Por lo pronto se han disputado nueve jornadas del campeonato e Independiente Santa Fe, con un partido menos respecto a su más directo perseguidor, lidera la tabla de posiciones con 19 puntos.