¡Bombazo! Cristiano Ronaldo podría ser compañero de dos colombianos en el Mundial de clubes

El vínculo entre Cristiano Ronaldo y Al-Nassr está cada día más débil, pues, desde las directivas del equipo saudí han cuestionado si la continuidad del astro portugués sea la mejor decisión, esto tras tres temporadas en la que el club no ha logrado cosechar ningún título.

Aunque la sequía de trofeos es una realidad negativa, el rendimiento de Ronaldo ha sido más que destacable, pues en 110 partidos disputados con el cuadro del Medio Oriente, ha anotado 98 goles y cada vez está más cerca de lograr su ansiado récord de llegar a los 1000 goles, hasta este momento registra 935 dianas.

Con su continuidad puesta en duda, Ronaldo comienza a analizar las diferentes ofertas que comienzan a surgir en su entorno, en las últimas horas se confirmó que Palmeiras de Brasil entraría en la puja por llevar al portugués al próximo Mundial de Clubes de la FIFA, el cual tendrá su apertura el 14 de junio en Estados Unidos.

El cuadro brasilero parece una opción más que aceptable para Ronaldo, pues dentro de su grupo en la cita mundialista se encuentra el Inter Miami, equipo donde milita el argentino Lionel Messi, por lo que un nuevo encuentro que ponga cara a cara a los dos mejores futbolistas de los últimos tiempos se planta como un partido histórico.

Cristiano Ronaldo podría ser compañero de dos colombianos en el Mundial de clubes

No obstante, Palmeiras no es el único equipo interesado en negociar con el astro portugués, de hecho, aunque inverosímil, un equipo de la Concacaf también entraría en la puja, se trata de los Rayados de Monterrey de la Liga MX, el equipo mexicano no solo estará presente en el Mundial de Clubes, sino que también cuenta en su plantilla con los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, ambos excompañeros de Cristiano en el Real Madrid.

Precisamente, la presencia de Ramos sería determinante para entablar diálogos con el portugués, pues según medios mexicanos, Monterrey se plantea ofrecerle un contrato por un mes, para que Ronaldo dispute el certamen global y posterior a esto, regrese a Al-Nassr para resolver su futuro.

En caso de que el negocio se llegase a concretar, Cristiano Ronaldo se encontraría con dos colombianos en el equipo mexicano, se trata de Stefan Medina y Nelson Deossa, ambos con pasado en Atlético Nacional y que se han consolidado como pilares del cuadro ‘rayado’.

Cabe recordar que Monterrey integrará el grupo E del Mundial de Clubes y se enfrentará a River Plate de Argentina, Inter de Milán y Urawa Red Diamonds de Japón; su debut será el próximo 17 de junio ante el equipo europeo en el estadio Rose Bowl.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre este posible fichaje?

Rápidamente, aficionados y seguidores del ‘bicho’ se preguntaron qué tan posible sería que Cristiano refuerce al equipo por tan solo un mes, de acuerdo al reglamento de la FIFA para el Mundial de Clubes, los 32 equipos clasificados tendrán la posibilidad de realizar una inscripción extraordinaria de jugadores entre el 1 y 10 de junio, por lo que este movimiento sería más que posible para cualquier club que tenga su cupo a la competencia.