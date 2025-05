¿Se retira? Esta sería la nueva profesión de Adrian Ramos, ex delantero del América de Cali

Adrián Ramos se despidió del fútbol colombiano el pasado 15 de diciembre de 2024, cuando en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, se disputó la final de la Copa Colombia entre el América y Atlético Nacional, desafortunadamente, aquel clásico se vio empañado por la invasión de los aficionados del cuadro americano, quienes al presenciar el resultado adverso, decidieron no permitir que finalizara el partido.

Tras el bochornoso escenario, las directivas del cuadro caleño buscaron organizar un partido de despedida definitivo para el ídolo de la institución, inclusive se habló de un posible amistoso ante el Inter Miami, sin embargo, este escenario no se dio, por lo que la carrera del futbolista podría haber finalizado en aquel encuentro que coronó al cuadro ‘verdolaga’ con su séptima copa nacional.

Aunque no se ha hecho oficial el punto final de la carrera de Adrián, el mismo jugador estuvo en el ‘VBar Caracol’, en donde se refirió a los planes qué tiene a partir de este momento, confesando que la dirección técnica es una de las posibilidades que contempla a corto plazo.

“La Selección Colombia afronta hoy un momento muy difícil”

¿Se retira definitivamente del fútbol?: “Ahora estamos en una faceta en la que liberamos muchas cosas y viendo mucho fútbol, uno siempre tiene que ir mirando las oportunidades que se le van presentando en la vida los proyectos a nivel personal, jugar fútbol siempre será una opción, veremos en junio o julio ver qué puede pasar para tomar una decisión”.

La posibilidad de jugar en Cartagena: “Yo les agradezco a todas las personas de Cartagena, me trataron muy bien, como dije, esperaré hasta junio para ver qué decisión tomar, en este momento me encuentro aprovechando el tiempo en familia y disfrutando, el interés siempre ha estado, más allá de la buena amistad, él conoce cuáles son mis proyectos personales, sobre la posibilidad de jugar en la B, no me da pena”.

Presente del América: “Yo creo que América ha venido superando cada vez más obstáculos, viene competiendo de una mejor forma, sigue con la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, un torneo que le sirve al grupo para afrontar mejor los cuadrangulares finales, siempre se juega con la necesidad de sumar”.

Momento actual de la Selección Colombia: “Yo creo que la calidad del jugador no se puede poner en duda, hay que ver los momentos que se viven, en la Selección es importante vivir un buen presente para demostrar la categoría a la hora de jugar, la Selección afronta hoy un momento difícil”.

Proyecto de entrenador: “Ahora mismo no puedo dar una respuesta concreta, seguramente seguiré en el fútbol, no me quiero apresurar, quiero prepararme bien, tener las herramientas suficientes para asumir un cargo y hacerlo de la mejor manera cuando se dé la oportunidad”.

Quedarse en América cumpliendo otro rol: “La verdad, la presidenta Marcela siempre me manifestó el deseo por seguir jugando, y que si no fuera jugando, seguir vinculado al club, pero mi decisión ya estaba tomada, por ahora seguiré preparándome. Como hincha disfruto mucho al equipo y espero que podamos ser campeones”.