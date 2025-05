Millonarios: Iván Arboleda confesó contra quién le gustaría jugar en una final de la Liga Colombiana

Este jueves 22 de mayo, Iván Arboleda, arquero con pasado en Rayo Vallecano, estuvo en diálogo con el Vbar de Caracol Radio donde supo dar su opinión sobre Yerry Mina, además, se manifestó cómo es ser suplente en un equipo como Millonarios y finalmente además dijo contra quien le gustaría jugar una posible final de la Liga Colombiana.

Recordemos, que el guardameta llegó a Millonarios hace un año, exactamente el 6 de julio del 2024. Desde entonces ha sumado un total de 470 minutos en cancha, esto en siete partidos jugados; ha recibido 7 goles y el arco en cero lo ha mantenido en 2 oportunidades.

¿Qué le parece Yerry Mina?

“Yo lo conozco a él desde Deportivo Pasto, año 2012-2013. Te puedo decir lo mejor sobre él, un jugador muy técnico, antes era volante, ahora central. Para mí es un jugador TOP, hoy está donde está gracias a su trabajo y todo lo que ha demostrado”.

Sobre su posible titularidad para el partido vs. Boyacá Chicó

“Primero que todo es algo lindo, volver a jugar después de tanto tiempo, uno siempre se viene trabajando. Desde que llegué a Millonarios dije, voy a aportar desde donde me toque. No es un secreto que uno quiere jugar, pero se debe respetar las decisiones y en este caso estoy trabajando en silencio. Siempre he dicho, si las oportunidades llegan, hay que estar preparado”.

¿Cómo lidiar con ser suplente?

“No es fácil. En este caso hay un gran portero en el medio (Álvaro Montero) que hay que respetar y es una motivación más para uno. Hay una competencia sana entre todos y el que juega lo hace de la mejor manera. Yo aportaré desde donde me toque y el domingo tengo una oportunidad muy linda de volver a sumar primero el equipo y después Iván Arboleda”.

Tranquilidad del hincha con Iván Arboleda en el arco azul

“La verdad eso para uno es una motivación, escuchar eso y leer los mensajes. La hinchada me ha arropado muy bien, pero no es un secreto que quiero jugar. Sin embargo, siempre positivo esperando la oportunidad”.

¿Con quién es la pelea de Millonarios para el título?

“Hay que respetar a todos los rivales, siempre he dicho, son finales, esto no es como comienza sino como termina. Para mí el favorito es Millonarios, con humildad y afrontar las cosas con trabajo”.

¿Con quién sueña jugar una posible final?

“Este es mi primer año en Colombia y respeto a todos los equipos. Yo creo que decir tal equipo es quitarle mérito a otros equipos, con el que toca hay que ganar”.