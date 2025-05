Liverpool tendría listo reemplazo si Luis Díaz se va al Barcelona: decisión enciende las críticas

Luis Díaz en la Premier League. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images) / Liverpool FC

No cesa la novela en torno al futuro deportivo de Luis Díaz. Desde territorio español informan que el FC Barcelona, actual campeón de Liga y Copa de España, lo tiene como máxima prioridad de cara a la temporada 2025-26.

Tal es el interés por el extremo colombiano que Deco, director deportivo del club, sentenció lo siguiente: “Hay muchos jugadores, pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis (Díaz), nos gusta Rashford, nos gustan una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No hablar de poner nombres en cosas que no son reales".

Claro está que la reciente renovación de Raphinha, quien extendió su contrato hasta 2028, podrían incidir directamente en la negociación por Lucho, cuyo traspaso se esperaba llegara a los 85 millones de euros.

¿Quién sería el reemplazo de Luis Díaz en Liverpool?

Malick Fofana sería el apuntado por la directiva de Liverpool para reemplazar a Luis Díaz, en caso de que este decida tomar rumbo al Barcelona. Según reportó el medio ‘Mundo Deportivo‘, la decisión de confiar en el extremo pasa por “su juego, su desequilibrio, su calidad técnica y su madurez en el campo”.

La posibilidad cuajaría perfectamente con el ámbito económico, pues los Reds recibirían más de 80 millones por el colombiano e invertirían solamente 20 o 30 millones. Negocio perfecto.

Ahora bien, a través de redes sociales, buena parte de los fanáticos del Liverpool se han mostrado en desacuerdo de dicha operación, más que todo porque se trata de una apuesta a futuro y no de un jugador consolidado en la élite. Ya salió mal el caso Federico Chiesa y este podría ser un segundo descalabro...

¿Quién es Malick Fofana?

Malick Fofana es un futbolista belga de 20 años que actualmente juega en el Olympique de Lyon. Es considerado como uno de los grandes prospectos de esta nueva generación y se espera pronto dé el salto a la élite.

El atacante de perfil derecho ha pasado por todas las categorías menores de la Selección de Bélgica, incluyendo la Absoluta, con la que debutó en octubre del año pasado. Está tasado en 25 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, y esta temporada suma 11 goles y 6 asistencias en 41 partidos disputados.