“Nos gusta Luis Díaz”: Gigante de Europa confirma interés por el colombiano del Liverpool

El nombre de Luis Díaz ha estado sonando en el mercado de los rumores que se arma en Europa a vísperas del periodo de transferencias de mitad de año. Su gran temporada con Liverpool, para el que fue importante en la obtención del título de la Premier League, ha hecho que esté en boca de la prensa y se hable de un posible cambio de equipo.

Lucho ha sonado para el fútbol árabe, el Milan de Italia, y desde hace varios meses se ha dicho que está en carpeta del Barcelona, pues es del gusto del director deportivo del club catalán, el exfutbolista, Deco. Este jueves 22 de mayo, el portugués confirmó en diálogo con el medio RAC 1, que el guajiro es de su agrado para reforzar la plantilla, pero la prioridad pasa por mantener la base del equipo.

Barcelona reafirma su interés por Luis Díaz

“Hay muchos jugadores, pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis (Díaz), nos gusta Rashford, nos gustan una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No hablar de poner nombres en cosas que no son reales”, inició diciendo.

Posteriormente, mencionó que la prioridad pasa por mantener la plantilla de la temporada que está por acabar y que le dejó al club los títulos de Liga, Copa y Supercopa de España. “Para mí, las cosas reales son las que tenemos en casa. El gran objetivo del Barcelona es mantener la base de este equipo, renovar los que tienen que renovar, eso para mí eso es mucho más importante que lo que podemos encontrar en el mercado. Ahora, cuando vamos al mercado, por supuesto, hay varios jugadores de nivel que podrían mejorar el equipo”, agregó.

¿Cuál es el valor de Luis Díaz?

Liverpool ha pagado 54 millones de euros al Porto por el fichaje de Luis Díaz, quien llegó a la institución en enero de 2022. Su valor de mercado ha aumentado y, según Transfermarkt, está cotizado en 85 millones de euros, por lo que el equipo inglés no dejaría salir al colombiano por una cifra inferior a los 80 millones.

Para Barcelona, pagar un monto aproximado por un jugador de 28 años, que llegaría a competir por el puesto del extremo izquierdo, podría ser elevado partiendo de los inconvenientes financieros que han tenido en los últimos años. El equipo catalán, para firmar a Lucho, tendría que aplicar una norma de fair play financiero conocido como 1:1, en la cual, por cada euro que ingresen, por el motivo que sea, puede gastar 1 euro en nuevos fichajes.

Luis Díaz, con posibilidades de renovar en Liverpool

“Ahí estaremos hablando, lo habláremos (sobre la renovación). Por mí, me quedaría los años que fueran, depende también del club, de todo, son detalles que se arreglan por aparte. Muy tranquilo, estoy feliz y disfrutando la Premier”, fueron las últimas palabras de Luis Díaz sobre su deseo de renovar con Liverpool, pero dejó la puerta abierta a cualquier situación que pueda ocurrir en el mercado.

El colombiano ve con buenos ojos continuar el club inglés, en el cual es querido por la afición y cuenta con la confianza del entrenador Arne Slot. Todavía no se anuncia su renovación, pues Liverpool está en planificación de la próxima temporada, aunque tampoco se desconoce que uno de los deseos de Luis Díaz es jugar para el Barcelona, pues tanto él, en su adolescencia, como su padre, lo han expresado.