Gigante de Europa pagaría millonaria cifra por Luis Díaz a Liverpool: revelaron el monto

“Ahí estaremos hablando, lo habláremos (sobre la renovación). Por mí, me quedaría los años que fueran, depende también del club, de todo, son detalles que se arreglan por aparte. Muy tranquilo, estoy feliz y disfrutando la Premier”, fueron las últimas palabras de Luis Díaz sobre su deseo de renovar con Liverpool, pero dejó la puerta abierta a cualquier situación que pueda ocurrir en el mercado.

Y es que desde hace meses se viene especulando con que el colombiano estaría en la carpeta de equipos de Arabia Saudita, se habló incluso del Milan de Italia, y uno que, según la prensa española, lo tiene como objetivo principal, el Barcelona de España. La más reciente publicación del medio Relevo, asegura que el guajiro es el objetivo principal del mercado de verano.

El medio español aseguró que, para que Barcelona pueda fichar a Lucho, quien es “el primero de la lista para reforzar el equipo”, el club español debe estar en la regla 1:1 y disponga de músculo financiero. Y es que tienen claro que el costo de la operación está por encima de los 80 millones de euros. Vale la pena mencionar que Liverpool ha pagado por el jugador de la Selección Colombia cerca de 54 millones de euros al Porto, entre el costo inicial y las variables.

Barcelona tiene a Luis Díaz por delante de Nico Williams para ocupar el puesto del extremo izquierdo, en el que se ubica con naturalidad el brasileño Raphinha, titular indiscutido y de una campaña memorable para el título de Liga, Copa y Supercopa. Eso, sumado a la regla a la que se debe someter el Barcelona, hacen del fichaje de Lucho poco probable, pero no se descarta.

¿Cuál es la regla 1:1 del fair play financiero?

La Liga de España establece que un equipo puede gastar en fichajes y salarios deportivos un máximo equivalente a los ingresos que pueda generar. Lo anterior se traduce en que, por cada euro que ingresen, por el motivo que sea (venta de futbolistas, ingresos de temporada), puede gastar 1 euro en nuevos fichajes.

Slot elogió la temporada de Luis Díaz en Liverpool

En la previa del partido contra Brighton por la fecha 37 de la Premier League, que se disputará el lunes 19 de mayo, el técnico del Liverpool, Arne Slot, en una respuesta para referirse a la falta de minutos del italiano Federico Chiesa, elogió lo hecho por Luis Díaz.

“Chiesa merecería más tiempo de juego en este club o el club en el que esté jugando, porque tiene la calidad de jugar para nosotros. Pero desafortunadamente para él, compite con Mo Salah cuando se trata de extremo por derecha y pienso que también podría jugar como extremo izquierdo, pero ahí están Cody Gakpo y Lucho Díaz,y no creo que me equivoque si les digo que estos tres han tenido una gran, gran temporada. Siempre he sentido que Lucho Díaz, Gakpo y Salah merecían la confianza que tenía en ellos", comentó.

Durante la temporada, Luis Díaz ha disputado 48 partidos y ha tenido su mejor participación goleadora de su carrera, con 17 anotaciones y 5 asistencias. Habrá que esperar si se concreta su renovación con Liverpool, que según han dicho, ya tienen un contrato para ofrecerle.

