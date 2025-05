Consulta Popular 2.0 se votaría en el Senado antes de la segunda semana de junio, anuncia Cepeda

Congreso

Tres días después de que el Gobierno Petro radicara en el Congreso la nueva propuesta de Consulta Popular, luego de que el Senado rechazara la inicial, el presidente de la rama legislativa, Efraín Cepeda, se refirió a cómo va a ser el nuevo trámite, entendiendo que tienen máximo un mes para pronunciarse en la cámara alta.

“El plazo que tiene el Senado es de 30 días, sin embargo se divide en dos: 20 días para pronunciarse y pedir una prórroga a la plenaria del Senado de 10 días más. Lo vamos a hacer dentro de los primeros 20 días, estamos ya fijándole la fecha para pronunciarnos”, anunció el senador conservador.

Dado que la Consulta 2.0 se radicó el lunes 19 de mayo, los 20 días de plazo inicial irían hasta el domingo 8 de junio, por lo que se deberá convocar a la plenaria del Senado a más tardar en esa primera semana del mes que viene.

Cepeda reconoció que esta nueva propuesta del Gobierno podría estar viciada, pero dijo que será la rama judicial la que lo determine, que a ellos les corresponde es hacer el trámite: “hemos escuchado que tiene muchos vicios. Tiene las mismas 12 preguntas que ya se negaron y pues un proyecto negado en el Congreso no se puede presentar en la misma legislatura, sino en la siguiente; el tema de que debía haberse radicado por el Presidente de la República y no por un Ministro Delegatario, en fin. Tiene unos vicios de trámite que no estamos en este momento para calificarlos, le corresponderá al Poder Judicial”.

Sin embargo, por esto y por el costo que tendría el convocar a las urnas, el presidente del Senado insistió en que lo mejor sería apostarle al camino legislativo: “estamos animando mucho a la Comisión Cuarta del Senado, que está estudiando la reforma laboral y que me cuentan que en el día de hoy radican una ponencia; puede haber aprobación en tercer debate a principios de la próxima semana para que lo recojamos en el Senado, porque estamos en la orilla de que queremos una reforma laboral”.

Sin embargo, fue claro el senador en que la propuesta inicial del Gobierno no era conveniente, a su juicio: “esta contenía unos elementos que destruían el empleo, 450 mil dijo el Banco de la República, que incrementaban la informalidad 12%, dijo Fedesarrollo. Creemos que la que está saliendo de la comisión cuarta elimina esos riesgos”.