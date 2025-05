Expresidente César Gaviria señala a Petro de autoritario y sugiere desconocerlo como jefe de Estado

Colombia

En la noche de este martes 20 de mayo, el expresidente César Gaviria le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le recrimina que se haya presentado una nueva propuesta de Consulta Popular días después de que el Senado le dijera ‘No’ a la propuesta inicial.

Dijo que aunque “el Senado fue categórico en rechazar la iniciativa presidencial”, ahora “tres ministros del presidente Petro presentaron a nombre del gobierno una nueva consulta popular con unos artículos sobre financiación del sistema y esperan así sustituir la decisión tomada la semana pasada por el Senado de la República”.

Por ello afirmó el director del Partido Liberal que Petro “pretende incurrir en un acto para el que carece de poder de decisión y nos quieren llevar a la ‘Constitución Petro’. La que a él se le venga en gana. Se equivoca. Es un acto de autoritarismo sin antecedentes en nuestra vida republicana”.

Gaviria fue enfático en que, a su juicio, “eso no va a ocurrir. A usted no lo elegimos dictador sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del Pacto Histórico”.

Por ello concluyó con una advertencia: “Señor presidente, si insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado. Usted será entonces el presidente de un país regido por su ‘Constitución Petro’, pero no por la Carta Magna que rige legítimamente a Colombia”.

Aunque el presidente por el momento no se ha referido a esta carta públicamente, lo ha hecho el ministro del Interior, Armando Benedetti: “César Gaviria está mal informado y no voy a controvertir sus apreciaciones. Por él sigo teniendo el mayor respeto y admiración, fue un presidente de la República con el cual había tenido una buena relación”, fue el mensaje del jefe de la cartera política.