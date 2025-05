Álvaro Leyva denuncia amenazas contra él, su familia y responsabiliza a Petro de lo que pase

El excanciller Álvaro Leyva publicó un comunicado en el que asegura que ha recibido amenazas tras la publicación de las dos cartas en las que acusó al presidente Gustavo Petro de ser un drogadicto.

“Pocos días han pasado desde que envié una segunda carta al presidente de la República, fechada el 5 de mayo del corriente, pidiéndole que revisara su permanencia en el cargo en razón de su grave enfermedad y adicción a las drogas. El jefe de Estado reaccionó de manera agresiva contra mí y contra mi familia”.

“De forma repetida, tanto en la plaza pública como en los medios nos atacó y nos puso en carne de cañón: desde entonces hemos ido amenazados por desconocidos en varias oportunidades”, dice Leyva.

Sostuvo que hay personas “intrigando” para conseguir hacerle daño en lo administrativo y lo penal, por lo que anunció que acudirá a instancias internacionales.

“El propio presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que en su delirio estaría yo supuestamente organizando junto con el Representante a la Cámara de los Estados Unidos Mario Díaz Balart. Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra”, indicó.

“Hago responsable al presidente por lo que me ocurra”

Leyva indicó que hace responsable al presidente Petro por cualquier cosa que le ocurra a él o a cualquier miembro de mi familia.

“Téngalo claro Gustavo: no me callará. Mi vida se alarga aunque usted le moleste seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado del cual he sido testigo”, dice Leyva en su comunicado.