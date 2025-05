Evitan invasión de terrenos públicos: inescrupulosos ofrecían “lotes frente al Gran Malecón del Mar”

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, realizó una jornada de intervención en el barrio Cielo Mar para recuperar dos lotes que son propiedad del Distrito haciendo presencia institucional.

Los terrenos, que suman un total aproximado de 16.750 metros cuadrados —uno de 11.450 m² y otro de 5.300 m²— están registrados en el inventario distrital como predios para equipamientos, lo que significa que su destinación debe estar al beneficio colectivo.

Esto incluye la posibilidad de construir en dichos lotes un centro de salud, instituciones educativas u otras infraestructuras que respondan a las necesidades de la comunidad.

Durante la jornada, el equipo técnico y jurídico de la Dirección de Control Urbano verificó el estado actual de los predios para constatar una supuesta ocupación indebida y adelantó las acciones administrativas correspondientes para su recuperación efectiva, de conformidad con la normatividad vigente, instalando una valla en la que se señala que dichos predios no se venden, no se arriendan ni se permutan, indicándole, en ese sentido, a la ciudadanía que no se dejen estafar por personas inescrupulosas, quienes ofrecían “lotes frente al inicio del Gran Malecón del Mar”.

La Administración Distrital en cabeza del alcalde Dumek Turbay fue enfática en rechazar cualquier intento de apropiación de los bienes públicos por parte de particulares, ya que estos lotes se constituyen como áreas de cesión entregada por el urbanizador al Distrito desde el año 2012.

“Como Administración nos encontramos haciendo presencia para no permitir que particulares se apropien de los bienes públicos que le pertenecen a toda la ciudadanía. Estamos comprometidos con la defensa de cada metro cuadrado del territorio de los cartageneros. Los bienes públicos no pueden ser convertidos en propiedad privada por vías de hecho” afirmó Emilio Molina, Director de Control Urbano.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reitera su compromiso por una Cartagena ciudad de derechos, equitativa y respetuosa del ordenamiento territorial. La protección de los bienes de uso colectivo es prioridad para esta administración, porque de ello depende el bienestar común y el desarrollo armónico de nuestro entorno.