“Estamos aquí para llegar a los acuerdos necesarios”: Benedetti sobre ‘resucitada’ reforma laboral

Congreso

En medio de una sesión en la Comisión Cuarta del Senado, a la que fueron invitados gobierno, empresarios y centrales obreras, para seguir con la discusión de la ‘resucitada’ reforma laboral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que en el ejecutivo están dispuestos a avanzar en la concertación.

“El gobierno ve con buenos ojos y con esperanza que aquí se puedan restablecer esos derechos de la clase obrera. Esperemos que la comisión esté más del lado de la clase obrera, que de la clase dirigente”, comenzó señalando el jefe de la cartera política.

Benedetti ha explicado que si bien se estaba promoviendo la Consulta Popular “porque era un plus más para que no quedar siempre a la deriva de unas mayorías dentro del Congreso”, en el Gobierno “lo que queremos es que lo que hay hoy en derecho laboral sea progresivo, que no vaya a ser regresivo y que se ajuste a los convenios internacionales y a las normas constitucionales”.

Por eso mismo ratificó que “venimos aquí de pláceme, venimos aquí con el mayor interés, sabemos, recalcamos y aplaudimos el interés que tienen y el cronograma ambicioso que se han propuesto. Nosotros creemos en eso y estamos aquí para colaborar y llegar a los acuerdos necesarios por el bien de los trabajadores”.

De acuerdo con el cronograma que tiene establecido la Comisión Cuarta, el próximo martes 27 de mayo arrancaría oficialmente la discusión en tercer debate de este proyecto y toda esa semana sería destinada a abarcar su articulado. El objetivo es que antes del 20 de junio, cuando finaliza la legislatura, haya surtido también su cuarto debate para que pueda, eventualmente, convertirse en una realidad.