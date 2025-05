El Quindío es pionero en implementar tecnología para tratar enfermedades prostáticas

Armenia

Se trata de un equipo láser para tratar el agrandamiento benigno de la próstata que es mínimamente invasiva sin necesidad de cicatrices ni hospitalizaciones prolongadas.

Maria Camila Giraldo es uróloga líder de la Clínica La Sagrada Familia de Armenia quien dio a conocer la importancia de este proceso puesto que es considerado el más moderno y efectivo ya que genera una menor pérdida de sangre, tiempos de recuperación y mayor seguridad especialmente para pacientes mayores o con múltiples comorbilidades.

“Estamos muy contentos en nuestra clínica La Sagrada Familia de poder ofrecerle hoy a la región un láser único de alta potencia que nos va a permitir hacer cirugías de próstata sin necesidad de abrir al paciente sin cicatrices, una cirugía mínimamente invasiva que no tiene limitación en el volumen de la próstata por la forma como se realiza, con muchas ventajas pudiendo se realizar en pacientes de mayor edad, en pacientes con comorbilidades, con menos tiempo de uso de sonda, menos riesgo de sangrado, favoreciendo así su recuperación más rápida", afirmó.

Explicó que por el aumento de la edad va haciendo que la próstata vaya incrementando con el paso de los años por eso es clave la prevención para evitar mayores afectaciones en un futuro.

“Hablamos de que es una enfermedad demasiado prevalente que además va a aumentar con el paso de los años. Más o menos a los 50 años hablamos de una prevalencia del 30%, pero que puede aumentar hasta un 70% en pacientes mayores de 70 años. Por el incremento de la edad va haciendo que la próstata vaya aumentando, como el homólogo de que en las mujeres nos ocurre la menopausia, los hombres va a empezar a crecerle su próstata con el paso de los años. Es algo netamente hormonal”, señaló.

Dijo que estuvo en la ciudad de Cali donde pudo conocer del proceso de primera mano por lo que iniciaron todo el trabajo para la adquisición del equipo en la clínica de la ciudad.

Indicó que a la semana hace dos días de consulta con un promedio de 30 pacientes y alrededor del 60% tienen este tipo de patologías o complicaciones derivadas.

“Pacientes que tienen un gran crecimiento, otros no tanto, digamos que no necesariamente el volumen de la próstata sea igual a los síntomas. Hay próstatas que no son tan grandes, hay próstatas que pueden ser de 40 g y el paciente tener una sonda. Mientras hay pacientes con próstatas de 80 g que no están con retención, pero sí con síntomas obstructivos”, explicó.

Secretario de Salud

Al respecto el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez considera es altamente relevante la implementación de este tipo de tecnología en la salud sexual masculina.

Reconoció que lo anterior pone al departamento y a la Clínica La Sagrada Familia en primeros lugares de importancia en la resolución tecnológica.

"Todo importantísimo estar en primera línea en avances de tecnología, sobre todo en estos de salud sexual masculina que son importantes. Es una técnica que tiene menos, es menos invasiva, con mejor fiabilidad y confiabilidad en la técnica, o sea, que permite hacer resección completa de próstata, que eso es importante, que no quede ningún espacio así y tercero que el paciente se recupera más fácilmente“, aseguró.

Especificó que el objetivo es actuar de manera preventiva ya que el cáncer de próstata representa la tercera causa de morbilidad en el departamento con una tasa de 40 afectados por cada 100 mil habitantes

“Nosotros debemos actuar de manera preventiva y evitar que las cosas lleguen a complicaciones mayores. El cáncer de próstata representa la tercera causa de morbilidad por cánceres en el departamento del Quindío y en Colombia. Nosotros tenemos una tasa mayor a 40 personas por cada 100.000 habitantes con este tipo de padecimiento”, alertó.

Quienes estén interesados en obtener mayor información y ser beneficiario del programa pueden comunicarse al 322- 415- 78 -30.