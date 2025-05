Dimayor reveló audios del VAR por Boyacá Chicó vs Alianza: escandaloso fallo en Colombia

El 17 de mayo, durante el desarrollo de la fecha 19 de la Liga Colombiana, se llevó a cabo el partido entre Boyacá Chicó y Alianza de Valledupar en el Estadio La Independencia de Tunja, el cual finalizó con victoria para el conjunto boyacense por 2-1, gracias a las anotaciones de Estefano Arango (21′) y Jairo Molina (87′ P), mientras que el descuento de la visita lo marcó Luis Felipe Pérez (82′).

¿Qué polémicas hubo en Chicó vs Alianza por Liga Colobiana?

El enfrentamiento estuvo nublado por dos situaciones de juego puntuales, que obligaron al juez central José Alexander Ortiz y al equipo arbitral conformado por Cristian Aguirre (Caldas), Roberto Padilla (Atlántico), Víctor Wilches (Boyacá), Nicolás Gallo (Caldas) y Yahir Cárdenas (Meta); a dedicarle algunos minutos de más, para su respectiva revisión.

La primera polémica llegó con el tanto del empate de Alianza. Aunque parecía que el hombre del gol estaba en fuera de lugar, tras la verificación se determinó que todo era legal. Ante esto, los jugadores de Boyacá Chicó evitaron reanudar el duelo demostrando su inconformidad con la decisión tomada por árbitro. Tras más de 25 minutos de para, se decidió retomar el encuentro.

La segunda acción polémica se produjo en favor de Chicó, que terminó en el penalti del segundo gol boyacense. Nuevamente, parecía que el atacante estaba en fuera de juego, pero al final se dio por válida la acción.

Los audios revelados de Chicó-Alianza

Ante estas situaciones, que se presentaron en los minutos 61′ y 82′, respectivamente, el cuatro árbitro agregó 27 minutos tras el tiempo cumplido. Lo que generó aún más inconformismo en el banquillo del equipo de Tunja, que pelea por zafar del descenso para la temporada 2026.

⏱️ 62' | Gooooooooool de Luis Pérez, se empata el compromiso, vamoos equipo #TierraDeReyes🔵⚪🔴 pic.twitter.com/kbDAXiti6i — Alianza Valledupar F.C. (@AlianzaFc_ofic) May 18, 2025

Pues bien, este lunes 19 de mayo, Dimayor reveló los audios del partido y esto fue lo que se dijo:

Gol de Alianza - minuto 61

Desde el inicio de la comprobación de gol, se evidencia que Nicolás Gallo, árbitro VAR del partido, advierte que tomará tiempo por la “falla tecnológica” y al final no tiene una evidencia para contradecir la decisión tomada por el juez de línea, razón por la que se deja la decisión tomada primeramente por el juez. A continuación, la conversación completa:

José Ortiz: “Pierna, pierna, juega, juega, juega, viene del rojo. Gol, gol, gol, le pegan un tiro ahí, déjalo”.

Nicolás Gallo: “Gol en campo”.

José Ortiz: “Tranquilo, tranquilo, me van a marcar, tranquilo. Todo lo revisan, todo pasa en línea, dale, dale”.

Nicolás Ortiz: “Punto de contacto, listo ahí dale. Sigue adelante para ver quién hace el gol. Ahora voy a trazar líneas”.

José Ortiz: “Vamos a esperar a ver lo que dice cabina”

Nicolás Gallo: “Va a estar duro el trazo, entonces vamos a esperar ¿Listo? No, no hemos llegado al punto de contacto. El punto de contacto es el tiro. Vamos a hacerlo con esta porque no está sincronizado, atrás uno, atrás uno, adelante. Interesantísimo, está muy difícil acá. Voy a necesitar triangular, aparte de que las líneas no están calibradas, entonces me voy a demorar más, estoy calibrando incluso las líneas".

José Ortiz: “Es que tenemos que traquear porque se descontroló aquí el terreno de juego, entonces vamos a traquear para tomar la correcta decisión. Tranquilos, déjenos trabajar”.

Nicolás Gallo: “Esto está totalmente descalibrado acá. Si esto está todo descalibrado. No acá no va a dar porque mira como está esto. Dame una línea para mostrar que esto no sirve”

José Ortiz: “Aquí haré justicia, tenemos la tecnología, tenemos todo. Lo que pasa es que el terreno. El trazo hay que volverlo a hacer porque se pierde el traqueo por el escenario y la iluminación”.

Nicolás Gallo: “Es muy peligroso, ¿no? Vamos con la máster. Tampoco (...) Esta mal mira, yo voy con gol, porque no tengo evidencia de que no es, listo. Porque hay un jugador que está en el piso. Voy a hacer zoom, hay un jugador que está en el piso y este que está acá con este pie no sé si está en línea o no está en línea. Para mí estaría en buena posición porque el jugador está acostado. Pero no tengo evidencia material, voy con la decisión. Te confirmo gol del número 19 Ortíz".

José Ortiz: “Gol. Si ya, está habilitado. ¿Quién habilita?"

Nicolás Gallo: “El que está en el piso, aparentemente, está habilitando. No pude trazar ninguna línea. Al ojo parece habilitado, si tú quieres ver y tu decidir, sin línea, si está en buena posición o no, es tu decisión. Tú decide, pero no tengo línea para mostrarte“.

José Ortiz: “¿Por qué la línea, si pudo trazar la línea?"

Nicolás Gallo: “No pude trazar la línea porque no sirve el traqueo del fuera de juego”.

José Ortiz: “¿Y no se puede configurar".

Nicolás Gallo: “No, lo intentamos cuadrar y cuando lo intentamos cuadrar no sirvió. ¿Estás de acuerdo y no quieres mirarla?“.

José Ortiz: “Voy a mirarla. Espere que tenemos una falla tecnológica”

Nicolás Gallo: “Mira Ortiz, te voy a mostrar la de 16:50. Cuando llegues, la vas a ver pleno, luego te voy a hacer un zoom. Hay un jugador en el piso, no puedo determinar si está en fuera de juego o no. No puedo traquear”.

José Ortiz: “Listo, vamos con decisión de campo”

Nicolás Gallo: “Okey, gol”.

Penalti a favor de Chicó - minuto 82

En esta acción de juego, pese a que existieron dudas sobre la posición inicial del atacante de Boyacá Chicó, Jairo Molina, que es quien termina cayendo dentro del área ante la salida del portero, el equipo arbitral se centró en el contacto que pudo haber existido dentro del área.

Vale mencionar que para esta jugada tampoco se estableció el fuera de juego automático debido a la iluminación del Estadio La Independencia de Tunja. Es decir, la acción que generó verdadera polémica no fue tenida en cuenta debido a las fallas que presentó el VAR...