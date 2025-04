Bucaramanga vs. Colo-Colo: Conmebol reveló audios del VAR luego de jugadas polémicas en Libertadores

Bucaramanga vs. Colo-Colo (Colombia). EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Bucaramanga y Colo-Colo igualaron en un auténtico partidazo que terminó igualado tres a tres por Copa Libertadores en el Estadio Américo Montanini. El cuadro dirigido por Leonel Álvarez, venía ganando con ventaja, pero al final no pudo mantener la victoria y terminó cediendo terreno y perdiendo dos puntos de local.

Los ‘Leopardos’ comenzaron arriba en el electrónico con goles de Kevin Londoño y Luciano Pons, pero después los ‘Tricolores’ no aguardaron para anotar el descuento a manos de Javier Correa. Por consiguiente, los ‘Bucaros’ aumentaron la ventaja con Carlos Henao, aunque los chilenos volvieron a reportarse con gol gracias a los goles de Mauricio Isla y el del empate fue a cinco minutos del final.

La acción de la discordia

Colo-Colo sobre el final se fue en búsqueda de la victoria y a falta de segundos de que el juez central usará su silbato, se dió la jugada, en el que los dirigidos por Miguel Almirón casi consiguen el penal. Los chilenos protestaron la decisión por lo que este miércoles la Conmebol sacó a la luz los audios del VAR.

Así describieron los árbitros las jugadas

“AVAR: Pegada al cuerpo.

Pegada al cuerpo. VAR: Pega en el hombro.

Pega en el hombro. AVAR: Ve si no pega en la mano izquierda, si no hay un desvío en la mano izquierda.

Ve si no pega en la mano izquierda, si no hay un desvío en la mano izquierda. VAR: Punto a punto.

Punto a punto. AVAR: Entre jugadores.

Entre jugadores. VAR: La mejor imagen que tenemos esta (muestra ángulos de la jugada)

La mejor imagen que tenemos esta (muestra ángulos de la jugada) VAR: Pega en hombro, no en la mano.

Pega en hombro, no en la mano. AVAR: ¿Estás seguro de que no pega en la mano?

¿Estás seguro de que no pega en la mano? VAR: Sí, fíjate.

Sí, fíjate. AVAR: Sí, está pegada al cuerpo la mano izquierda... No, no se mueve tampoco.

Sí, está pegada al cuerpo la mano izquierda... No, no se mueve tampoco. VAR: Seguimos, pega en el hombro".

Aquí, los audios del VAR

“En el minuto 90+7 en un disparo del equipo de camiseta blanca (Colo-Colo) al área rival, el balón pega en una zona permitida, por lo que no es infracción. El árbitro observa la acción y deja que el juego continué. El VAR hace su chequeo protocolario y mantiene la decisión inicial: no mano, no penal”, señala la comisión arbitral de la Conmebol.