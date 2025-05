Eduardo Pimentel denuncia una vez más el arbitraje en Colombia: Contundente petición a la Comisión

En la fecha 19 de la Liga Colombiana se enfrentaron Boyacá Chicó y Alianza, el equipo boyacense ganó 2-1 y perjudicó a los de Valledupar en sus aspiraciones por clasificarse a los cuadrangulares.

Sin embargo, más allá de la victoria de Boyacá Chicó, nuevamente el arbitraje y VAR fueron protagonistas debido a las decisiones tomadas ante situaciones polémicas.

¿Qué pasó en Boyacá Chicó vs. Alianza?

Todo tuvo inicio luego de que el árbitro central, José Ortiz y Nicolás Gallo en el VAR convalidaran un gol de Luis Pérez, de Alianza, el cual según el plantel de Boyacá Chico se encontraba en evidente fuera de lugar y no debió ser válido.

Ante esa situación, el cuadro boyacense amenazó con no seguir jugando el compromiso. Más de 20 minutos duró el juego detenido, aunque por fortuna se terminó jugando. Ahora bien, hubo otra polémica más...

Posterior a la reanudación del encuentro, unos minutos más tarde, nuevamente, el duelo se vio empañado por un dudoso penalti cobrado a favor del Chicó. Alianza, también alegó por un fuera de lugar en la jugada. No obstante, tras la revisión en el VAR, el juez decretó pena máxima, la cual terminó en gol y sentenció el 2-1 a favor de cuadro de Tunja.

Eduardo Pimentel lanzó polémico pedido en el FPC

En medio de las polémicas que se iban desarrollando en el partido, el máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, se refirió al arbitraje en Colombia y pidió la renuncia de la Comisión Arbitral, alegando que está perjudicando el fútbol colombiano y diciendo que buscan clasificar a otros equipos.

Comisión arbitral renuncien no sean zánganos, esto ya se salió de la madre . — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) May 18, 2025

Recordemos que hace unos días, mediante su cuenta de Twitter (ahora X), Pimentel habló sobre una polémica en el partido de Chicó vs Fortaleza, en el que el equipo bogotano ganó y según Pimentel, al solicitar los audios del VAR, nunca los recibió.

No les da vergüenza mañana ya todo el mundo se olvida aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) May 18, 2025

La protesta de Pimentel no cesó

“Esto ya es maldad Federación, ustedes son una vergüenza y se deben ir ya está bien. Comisión arbitral renuncien, no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al futbol no sean descarados. Mañana todo el mundo se olvida, aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava”.

Háganlo por el futbol comisión arbitral por Dios santísimo van a acabar con esta vaina no sean miserables. — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) May 18, 2025

Concluyó diciendo: “Háganlo por el futbol comisión arbitral por Dios santísimo van a acabar con esta vaina no sean miserables”,