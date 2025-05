Abogado Nicolás Petro: “Fiscalía instaló el caso con fines distintos al de hacer justicia”

El abogado Alejandro Carranza, quien defiende al exdiputado Nicolás Petro, señaló que, por recomendación de seguridad, el procesado no pudo asistir presencialmente como lo había solicitado el juez Hugo Carbonó, ante las amenazas que ha recibido la familia, en el marco del hundimiento de la consulta popular.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La decisión fue aceptada por el juzgado, sin embargo, hubo observaciones de la fiscal Lucy Laborde, quien pidió garantizar el precepto constitucional de la igualdad, debido a que otros actores de la diligencia también presentan riesgos, además que son reiteradas las ausencias de Nicolás Petro y su abogado en las audiencias de forma presencial.

Carranza solicitó incluir en la etapa de juicio el escrito de acusación de violación de datos personales contra Day Vásquez donde ha sido declarada víctima Laura Ojeda y su amiga Génesis Olave, para demostrar que ha habido sesgo institucional por parte de la Fiscalía para “instalar” un proceso contra Nicolás Petro con fines distintos al de hacer justicia.

“Con esta prueba se podrá establecer cómo es que este caso, (lavado de activos y enriquecimiento ilícito) si fue acusado (Nicolás Petro), si se han surtido las audiencias, si ha avanzado. Mientras que el caso en el que no se dio la inmunidad a la señora Day Vasquez, (violación de datos personales) por el contrario, fue engavetado extrañamente. Fue archivado, no tuvo impulso, no tuvo ninguna clase de proyección de urgencia por parte del órgano fiscal, hasta el mes de mayo por solicitud de esta defensa”, expuso Carranza ante el juez.

El abogado de Nicolás Petro también solicitó incluir en juicio un oficio radicado por David Teleki, quien fue el primer defensor de Nicolás Petro, en el que denuncia acceso abusivo a sistema informático en los elementos recaudados por la Fiscalía en el proceso.