Exsecretario de Educación de Caldas absuelto por presuntas irregularidades en el PAE

Manizales

La Procuraduría General de la Nación, decidió absolver al exsecretario de Educación del departamento y hoy rector de la Universidad de Caldas, Fabio Arias, después de formularle cargos por presuntas irregularidades que generaron el retraso del inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Fabio Arias, fue secretario de Educación del departamento durante cerca de seis años, recibió una notificación de la Procuraduría General de la Nación donde quedaba absuelto y exonerado de responsabilidad disciplinaria tras la formulación de cargos por presuntas irregularidades en el retraso de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

El caso se remonta a 2022, donde según la Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas, al parecer se había acogido al concepto del comité evaluador, declaró como no hábil a la unión temporal Alimentando a Caldas y adjudicó la licitación a Caldas Social, decisión que debió corregir en una nueva audiencia y que afectó a los beneficiarios.

Caracol Radio habló con Fabio Arias y mencionó que una tutela por una de las firmas que perdió, no dejó iniciar la prestación del servicio del PAE. Dijo que tan pronto se levantó la medida, retomaron el proceso y se adjudicó.

“La imputación que me hicieron fue por haberme demorado 11 días para iniciar la prestación del servicio de Alimentación Escolar, pero quedó demostrado que no había forma de arrancar, porque hubo una tutela por una de las firmas que perdió. Entonces la tutela suspendió el proceso durante 13 días. Tan pronto se levantó la medida, retomamos el proceso y se adjudicó. No obstante, se puede mostrar que aún con la suspensión se inició muy rápido, porque generalmente los programas en el país empiezan en febrero o en marzo, pero en Caldas siempre cuando fui secretario, empezábamos cuatro meses antes el proceso licitatorio”, aseguró Arias.

Por los hechos, el órgano de control también había incluido en el expediente disciplinario a los funcionarios y servidores de la entidad que hicieron parte del comité evaluador de esa época.