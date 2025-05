Desde EDUCAL afirman que las deudas del FOMAG a hospitales en Caldas empeorará el sistema de salud

Manizales

Completamente perjudicados están los docentes en Caldas por la deuda del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con las IPS en el departamento, desde el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) afirman que el cierre de servicios incrementará los problemas que padecen desde hace un año con la implementación del nuevo modelo del sistema de salud.

“El tema ha sido continuo en el cierre de prestadores por la falta de pagos de la Fiduprevisora, no hay acceso a la salud. Aquí hay una afectación al derecho fundamental de la salud de los maestros y sus beneficiarios. Aclaro que no tenemos servicio no solamente en Santa Sofía, tampoco en Neurología Integral de Caldas ni en el hospital infantil, tenemos una barrera en el tema de salud”, explica Gloria Nelfi Salazar, secretaria de Seguridad Social de EDUCAL.

Le puede interesar: Hospitales de Caldas nuevamente abren sus puertas a los usuarios de Salud Total

Así mismo, la integrante del sindicato, se refirió al exceso de burocracia, que según ella, ha complicado el sostenimiento del sistema de salud, al igual, que los sobrecostos e incumplimientos que iniciaron desde mayo del año pasado, esto luego de conocerse la grabación del vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, acerca de los $ 2 billones que se han perdido en el nuevo modelo de salud del magisterio.

“Hay sobrecostos en el personal contratado que excede una cantidad de burocracia, el ministerio (de Salud) recomendó 175 y van más de 1.179 funcionarios vinculados a través de empresas temporales generando costos mensuales de $ 9.327 millones y al año representa 111 mil millones 990 mil 924 pesos”, señala la Secretaria de Seguridad Social del sindicato.

Le puede interesar: Un hombre es capturado en Caldas por cometer varios delitos sexuales contra un menor de edad

Añade que además, “hay 25 cargos directivos adicionales que le cuestan al FOMAG más de $ 6.000 millones, 24 sedes que tienen 971 puestos que valen por 12 meses $ 73.392 millones. Hay sobrecostos e incumplimientos y es sorprendente que no hayan acciones jurídicas contundentes o correcciones porque está en juego la salud del magisterio colombiano”.

EDUCAL efectúa nuevas acciones para pedir a la Fiduprevisora soluciones en medio de la crisis de la salud.