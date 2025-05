Incertidumbre por posible candidatura de Carlos Amaya tiene en ascuas a Claudia López

Colombia

La incertidumbre del aún gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, de si se lanza o no a la Presidencia ha centrado la atención de otros posibles candidatos como Claudia López y Sergio Fajardo. Aunque se hablaba de que en las primeras semanas de mayo habría ya un anuncio por parte del gobernador, Caracol Radio conoció que Amaya aún no toma la decisión, porque está evaluando la viabilidad jurídica: si no corre el riesgo de quedar inhabilitado.

Esto tiene prácticamente frenada la campaña para varios militantes del Partido Verde, que quieren apoyar a Fajardo, a Claudia, a Camilo Romero o a Jota Pe Hernández, debido a que si Amaya se lanza, aumentaría la posibilidad de que el partido tenga candidato y los afiliados deban terminar apoyándolo. Fuentes de la campaña de la exalcaldesa de Bogotá coincidieron en que la expectativa es total, porque entre ella y Amaya se competirían por potenciales votantes.

La decisión de Amaya tendría que darse entre esta semana que viene o la próxima, porque de acuerdo con el calendario electoral, hasta el 31 de mayo tendría plazo para renunciar al cargo de gobernador y no quedar inhabilitado. Su equipo sigue haciendo el estudio jurídico del caso.

En el ‘Reto Elecciones 2026’ de 6AM de Caracol Radio se contó también que tras el portazo que le dio el Senado a la Consulta Popular, el presidente Gustavo Petro ya encontró otra vía para mantener viva su narrativa del cambio: los cabildos abiertos que, aunque no tiene efectos jurídicos, sí puede tener un impacto político importante.

Esta movida no la está haciendo solo el mandatario. Funcionarios muy cercanos a él están detrás de esta estrategia. El exvicecanciller y exdirector del DAPRE, Jorge Rojas, por ejemplo, está en un rol de coordinación, y lo propio la exministra de Salud Carolina Corcho, quien inclusive liderará un cabildo en París, Francia.

Para el Gobierno esta alternativa arrancará en la Costa Caribe. Y no es casualidad. Este viernes 16 de mayo habrá cabildo en Santa Marta, el sábado 17 en Montería y el lunes 19 el presidente tiene previsto asistir al cabildo en Barranquilla, en el Paseo de Bolívar. ¿Por qué Barranquilla? Porque es la ciudad natal de Efraín Cepeda, actual presidente del Senado. La idea de Petro es decirle: “Usted me frenó en el Congreso, pero yo tengo el respaldo en su tierra”.

Ahora bien, como el Cabildo no es vinculante y en sí no obliga a nada, el Gobierno busca que, multiplicado en varios territorios, se convierta en presión política. Ademas de la costa, van a estar en el departamento de Nariño, en Sucre y en el Valle del Cauca.

A propósito del Gobierno, esta semana que viene por fin se podría destrabar en el Consejo Nacional Electoral el proceso de unificación del Pacto Histórico como partido único. Desde comienzos de abril estaba para su discusión la ponencia que oficializaría la escisión del Partido MAIS y daría paso a la creación de Progresistas, esta nueva colectividad que sería encabezada por María José Pizarro, Heraclito Landinez y David Racero.

El 24 de abril el magistrado ponente Alfonso Campo decidió retirar la ponencia y dejar como aplazada la discusión. En su momento contamos que esto correspondía a que se estaba esperando la llegada del magistrado Álvaro Echeverry. Pero ahora nos dicen desde el Pacto Histórico que en los próximos días va a fluir este caso, que están terminando de concretar las mayorías para destrabarlo.

Sin embargo, actualmente en el CNE la ponencia sigue en el despacho del magistrado Campo, y sale que su discusión en Sala está aún aplazada.