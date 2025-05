Senado reabre debate sobre reforma laboral tras apelación y hundimiento de consulta popular

Boyacá

El Congreso de la República reactivará este jueves el debate sobre el controvertido proyecto de reforma laboral, luego de que la Comisión Séptima del Senado aprobara la apelación contra el archivo del proyecto. Esta decisión permitirá que la iniciativa continúe su trámite en la Comisión Cuarta, bajo la dirección de la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, quien ha propuesto una metodología participativa para garantizar un debate amplio y plural.

Para discutir los próximos pasos y el contexto político de esta reforma, Caracol Radio entrevistó al abogado laboralista Octavio Rubio, quien destacó la importancia de la audiencia pública programada para mañana, la cual será presencial y contará con la participación de representantes de todas las regiones del país.

“Este es un momento clave porque, por un lado, tenemos el hundimiento entre comillas de la consulta popular, que era un instrumento que el Gobierno Nacional utilizaba principalmente con fines electorales, más allá de su propósito como mecanismo democrático”, señaló Rubio. “Y, por otro lado, la reapertura del trámite legislativo del proyecto de reforma laboral que se había archivado en la Comisión Séptima del Senado”.

Rubio explicó que, inicialmente, la Comisión Séptima negó la reforma, lo que generó la molestia del presidente y la convocatoria de la consulta popular, que finalmente fue rechazada por la ciudadanía. “Ahora, con la aprobación de la apelación, el proyecto pasa a una nueva comisión, la Cuarta, que se encargará de hacer una revisión más detallada y posiblemente una discusión más amplia”, indicó.

Según el abogado, la senadora Angélica Lozano ha planteado que en la Comisión Cuarta se nombre a un representante de cada partido con presencia en la misma para que puedan presentar y debatir el proyecto. Esto abriría “un espacio más inclusivo y democrático, donde todos los sectores tengan la oportunidad de opinar y definir si están de acuerdo o no con el proyecto y cómo debe discutirse”.

Rubio también cuestionó la supuesta concertación del proyecto de reforma laboral, que el Gobierno ha defendido como un acuerdo entre las partes involucradas. “Cuando uno habla con sectores empresariales y sindicatos, muchos señalan que no fueron convocados o no participaron de manera significativa en la discusión. Por eso, esa versión de un proyecto plenamente acordado no es del todo cierta”, afirmó.

La audiencia pública de mañana es vista por Rubio como una oportunidad para que distintos actores sociales, sindicales y empresariales puedan presentar sus posturas y, en el mejor de los casos, lograr un nuevo consenso. “Ese consenso es lo que faltó inicialmente y fue la razón por la cual la Comisión Séptima archivó el proyecto”.

A pesar de la reapertura del debate, el Gobierno ha manifestado su descontento por el rechazo a la consulta popular, que consideraba un mecanismo importante para legitimar la reforma. “Desde el principio, la consulta popular tuvo más un carácter electoral y de movilización política que una intención real de concertación”, explicó Rubio.

Finalmente, el abogado resaltó la autonomía del Congreso para decidir sobre la aprobación, modificación o archivo de leyes. “La Comisión Cuarta es ahora el escenario más idóneo para continuar con el debate, corregir los puntos que se consideren necesarios y darle el trámite legislativo correspondiente, dentro del respeto al proceso democrático y a la separación de poderes”, concluyó.