Tras el hundimiento de la consulta popular, ¿qué viene para el país?

En Hora20 el análisis al hundimiento de la consulta popular en el Senado. Las jugaditas que vimos ante y durante la discusión, lo que significa el hundimiento para el Gobierno y la oposición, así como el camino que se traza en adelante como el llamado a movilizaciones, huelga general y el camino institucional que revive la reforma laboral en el Senado.

Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, explicó que no fue una sorpresa que se reviviera la Reforma Laboral, “un senador apela el hundimiento, el presidente se demora tres semanas en nombrar una comisión accidental y el 28 abril radicamos la ponencia positiva para revivirla, pero nunca se anunció y no se votó, la semana pasada varios senadores dijeron que radicarían proposición negativa y desde ayer se dijo que apelarían para no aprobar consulta, eso se expandió”.

Sobre la votación de 49 a 47 en la que se hundió la consulta popular, dijo que lo que viene ahora son 38 días para aprobar la Reforma Laboral, “ahora es mandarla a comisión, asignar ponentes una semana, ponentes radican ponencia en dos semanas, la comisión aprueba, si lo hace y la manda a plenaria, van tres semanas. En senado se radica ponencia en la semana cuatro y la última semana en día 36 se tendría que votar y 37 la conciliación; por matemáticamente pasa, aunque los tiempos son ajustados”.

También señaló que si bien la jornada ha sido alterada, esperaría que al finalizar la semana todo se calme, “la Reforma no está muerta, pero es cierto que es posible que se hunda y queda en vilo la consulta. Viviremos marchas seguramente, pero el definitivo es si se hunde o no reforma”.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que tanto la reacción del ministro Benedetti como del presidente Petro es inaceptable, “la democracia funcionó, el Congreso como institución votó y dijo que no a la consulta popular, entonces no pueden llamar al fraude, “parece que es preparado a priori, viven sobre el miedo de la gente. Es increíble que nos tengan al borde del miedo cuando las cosas se resuelven en el Congreso, pero no es que: o se aprueba consulta, o se aprueba reforma laboral”.

Señaló que lo que pasó es que el hundimiento de la consulta es también una derrota para Benedetti, por quien el Presidente sacrificó figuras importantes de su gobierno como Susana Muhamad.

Santiago Vargas, sociólogo, columnista en El Tiempo y analista político, planteó que los perdedores con lo ocurrido en el Senado son el país y la oposición, “el país por el escándalo que vimos casi que a los puños y porque consulta era importante, no por estar de acuerdo con la Reforma, pero es importante que se activen mecanismos de participación democrática, eso politiza y apersona sobre el modelo que tenemos de país”. Dijo que también se pierde porque los sectores políticos demostraron que no tienen a los trabajadores como prioridad, sino el saboteo. En cuanto a la oposición, dijo que esta pierde porque si Petro hacía la consulta, era probable que no se alcanzaran los 13 millones de votos, “entonces se le cae la narrativa, mientras que lo que ha pasado es que su narrativa se fortalece, ahora movimientos convocan a la calle, mientras empresarios celebran, eso se fortalece narrativa contra empresarios y poderosos”.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que hoy hubo plan para presentar apelación para que después se negara la consulta, “Evidentemente lo lograron, pero hubo votación irregular, se puede votar hasta 30 minutos una proposición y acá se levantó a los tres minutos la votación y cuando vio dos votos de más del no sobre el sí, entonces lo que hizo fue cerrarla la votación y por eso el secretario aclara el voto tras la votación”.

Dijo que ve difícil que se apruebe la Reforma Laboral en los próximos 37 días, “veo todo eso difícil porque seguramente habrá conciliación. Dos veces se hundió la laboral. Entonces el 20 de junio nuevamente la noticia de que la reforma se hundió. Vamos a generar movilización sobre el congreso para que en estos 37 días se haga lo que no se hizo en dos años”.

Por último, dijo que sí hubo jugadita para que congresistas desistieran y no votaran, “estos 38 días tendrán mucha presión sobre el Congreso. No sé qué va a resolver el gobierno, pero podemos insistir en otros mecanismos de participación”.

Andrés Caro, abogado, profesor universitario y cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, planteó que el Gobierno pierde con esto porque no tendrá tres meses campaña, “no movilizará recursos, ya esta semana firmaron contrato con RTVC para el tema y la movilización de recursos no va a suceder”, pero aseguró que sí veremos movilización ideológica. Destacó que el camino ideal es el de meterse al congreso con el mandato de los 47 votos que votaron por el sí a la consulta, “movamos la Reforma incluyendo las preocupaciones empresarios, el problema sobre los 450 mil empleos, excepciones del caso y cumplamos con un mandato”.