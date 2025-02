S.O.S. Chocó: “La comunidad está confinada y sin saber cuál grupo de todos los tiene confinados”

En Entrevista con 6AM Hoy x Hoy, el senador por el partido verde, Ariel Ávila, dio a conocer una radiografía de lo que ha sido el conflicto armado en el Chocó, resaltando lo heteregéneo y complejo que resulta; especialmente por la gran cantidad de grupos armados ilegales que riñen entre sí en la zona.

El Senador además dijo que el conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo podría recruecerse tanto en la región, que su alcance podría llegar incluso a Buenaventura en el Valle del Cauca.

"Y por tanto, esto se va a recrudecer.Y los van a tirar seguramente a los límites de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y como usted sabe, allá hay un conflicto muy duro también en zona rural, y pues eso va a tender a complejizarse un poquito más", dijo Ávila

La comunidad no sabe cuál grupo los tiene confinados

Ávila argumenta que la complejidad del conflicto en la región se da debido a la presencia de múltiples actores armados ilegales en el Chocó, los cuales no tienen mandos específicos. Esto ha hecho que la comunidad no sepa, incluso, qué grupo los mantiene confinados.

"Hoy en día lo que la comunidad alega es que no conoce a nadie, todos los intimidan, todos los extorsionan, no tienen con quién hablar, están confinados, y la poca ayuda que llega, llega vía río, y no alcanza .Entonces, la comunidad está confinada, y sin saber quién los tiene confinados", continúa el senador.

La falta de respuesta efectiva por parte del Estado

El diputado asegura que la respuesta de la Fuerza Pública ha sido insuficiente para las realidades que vive la región. En ese sentido, pide que la respuesta inmediata debe ser más efectiva y con protocolos definidos para cada territorio.

“Colombia era un país muy bueno en atención inmediata, sobre todo durante la oleada paramilitar. Todo eso se ha perdido. Lo del Chocó y el Catatumbo lo demuestran. No se trata solamente de plata, sino de que se perdieron los protocolos para llegar a las regiones. No hay capacidad de llegar a las cabeceras municipales“, concluye.