Día del maestro: Enseñar sin ver, el reto de un docente con discapacidad visual en Armenia

Armenia

Docente con discapacidad visual ejerce la enseñanza con compromiso en la Institución Educativa Ciudadela del Sur

Jhonattan Vásquez, un inspirador docente de básica primaria en la Institución Educativa Ciudadela del Sur, demuestra un compromiso inquebrantable con su profesión a pesar de enfrentar la ceguera total.

En una conversación enriquecedora, Jhonatan compartió los desafíos inherentes a su labor, destacando la importancia de la perseverancia y la apertura a recibir ayuda, especialmente en su condición.

Play/Pause Jhonattan Vásquez, docente 01:53 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Relató cómo la tecnología, a través de su lector de pantalla, se ha convertido en una herramienta fundamental para la planeación y la interacción con sus estudiantes, quienes, a su vez, se muestran altamente colaboradores.

Si bien reconoce las dificultades que surgen de las demandas administrativas y los prejuicios de algunas personas que se centran en sus limitaciones visuales, Jhonatan enfatiza la satisfacción de abrir camino y ofrecer apoyo a futuros colegas con discapacidades, resaltando el valor de los contactos y las buenas relaciones en su trayectoria.

Play/Pause Jhonattan Vásquez, docente Armenia 01:56 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

También dijo que lógicamente la tarea no es fácil, no es solo enseñar, es también una cuestión de tener demandas administrativas, responsabilidad de atender familias completas.

Y no, ha sido difícil también por personas que tienen prejuicios que no ven la discapacidad como esa forma de expresión de la vida humana también en otras capacidades, sino que ven más las limitantes. No lo ven a uno como persona, sino como las limitantes que uno tiene.