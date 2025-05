“Espero que con EE. UU. sigamos siendo socios de tú a tú”: Petro tras firma de convenio con China

Colombia

Desde Pekín, el presidente Gustavo Petro se refirió a las posibles repercusiones de la firma del memorando de entendimiento entre Colombia y China para vincularse a la Ruta de la Seda, la ambiciosa estrategia global de inversión liderada por el gobierno asiático.

Ante las críticas de sectores políticos que alertan un deterioro en las relaciones con Estados Unidos, el mandatario colombiano aseguró que espera una relación equilibrada con Washington.

“Espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú, porque ya hemos puesto 200 mil colombianos muertos tratando de impedir que la cocaína llegue a su territorio”, aseguró.

“Yo espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú”, aseguró el presidente @petrogustavo sobre las consecuencias que podría traer la firma de la nueva Ruta de la Seda.



“Yo no tengo ningún resentimiento con los Estados Unidos. Se algo de la historia… pic.twitter.com/co2IJoiyCZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 14, 2025

Ademas, dijo que su intención es que la relación bilateral se base en valores democráticos compartidos.

“Yo no tengo ningún resentimiento ni resquemor con los Estados Unidos. Me he leído la historia popular y sé algo de esa historia libertaria y democrática y republicana como para que en esos valores, y solo en esos valores, nos podamos entender”, añadió.

Petro explicó que el ingreso a la Ruta de la Seda busca reducir el déficit comercial de Colombia con Asia, que supera los 10 mil millones de dólares anuales, y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y educativo mdel país.

“El destino de Colombia es ser cosmopolita y universal, no quedarse encerrado en la parroquia, porque a veces perdemos la oportunidad. No es posible que con Asia tengamos un déficit de 10 mil millones de dólares. ¿Qué hicieron? ¿Qué se la pasaron haciendo en décadas de tener embajada en China?”, respondió a los sectores gremiales que se oponían.

“El destino de Colombia es ser cosmopolita y universal, no quedarse encerrado en la parroquia, porque a veces perdemos la oportunidad”, respondió el presidente @petrogustavo a los sectores que se opusieron a la firma de la Ruta de la Seda.



Aseguró que no es posible que se tenga… pic.twitter.com/abKLtdEOb1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 14, 2025

Finalmente, dijo que el país ha quedado rezagado frente a las tecnologías de vanguardia por no haber apostado antes por este tipo de alianzas.

“No es posible que Colombia no desarrolle inteligencia artificial, no es posible que tengamos un sistema educativo público tan atrasado que no logremos nosotros mismos desarrollar las tecnologías del siglo XXI”, añadió