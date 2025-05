Demandarán elección del nuevo delegado departamental de Bomberos de Caldas

Manizales

El nombramiento de José David Mejía como nuevo delegado departamental de Bomberos ha generado inconformismo en 19 comandantes de Caldas que indicaron que se presentaron irregularidades en el proceso de elección y que tienen diferencias con el secretario de gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero.

Marco Antonio Castañeda, comandante de Bomberos de Neira, dijo que presentarán una demanda y diferentes acciones legales luego de los cambios que se generaron durante el procedimiento.

“No estamos de acuerdo con el procedimiento que quiso imponer el secretario de Gobierno de Caldas. No es nada contra el comandante, el barco no puede quedar solo, yo hablé con él. Siempre se había hecho que cada uno votaba por su plancha favorita, pero ahora dijeron que había que tener en cuenta las minorías”, expresó Castañeda.

El delegado ganó la elección en la plancha que también estaba conformada por los comandantes de Belalcázar y Risaralda.