Presidente de veeduría de usuarios de Nueva EPS denuncia que no hay dispensario oficial en Manizales

Manizales

La denuncia la hace Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS, cuenta que cuando los pacientes afiliados a esa Entidad Promotora de Salud salen de hospitalización no tienen cómo reclamar sus medicamentos los fines de semana, ya que no hay un dispensario oficial que atienda los siete días de la semana.

Los afiliados deben esperar a los días hábiles para hacerlo, lo que complica los tratamientos médicos de los usuarios. “La situación es cada vez más caótica. Los usuarios que salen del servicio de urgencias de los hospitales Santa Sofía, de Caldas o Avidanti, no tienen dónde reclamar el medicamento los sábados, domingos ni festivos, anteriormente era con Disfarma, pero como ya no presta sus servicios, no ha dado apertura con otro prestador”, señala Palacio.

El veedor denuncia que en la capital caldense no hay gerencia ni directivos de la Nueva EPS, piden explicaciones, puesto que evaden toda la responsabilidad y no asisten a las reuniones, por lo que el panorama es delicado. “Antes participaban, pero desde que el gobierno la intervino, se vino a tierra. Pensábamos que cuando ingresaba el usuario a las clínicas u hospitales, les daban medicamentos a los usuarios para tres días, al menos hasta el lunes o martes, pero nadie lo hace”.

Asegura que la preocupación es porque aumentan las complicaciones de diferentes tratamientos médicos, sin embargo, acusa que la centralización de Nueva EPS deja en abandono el sistema de salud en las regiones. “La situación socioeconómica es desafortunada para muchos, la situación es compleja y por eso exigimos al asegurador que se responsabilice de un prestador que suministre los medicamentos a toda la población que salga de los servicios de urgencias.