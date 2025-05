Crisis financiera en hospitales de Risaralda podría generar el cierre de servicios hospitalarios

Serias determinaciones deberán tomar los hospitales del departamento de Risaralda debido a la deuda que las EPS tienen con estos centros de Salud, entre ellas, el cierre de algunos servicios y el recorte de insumos para la atención.

Señala Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Hospitales de Risaralda, que son alrededor de 334 mil millones de pesos el total de la cartera de todo el departamento.

Además, manifestó la directora, que fuera de los problemas administrativos, lo mas grave, y a lo que hay que ponerle la lupa de manera urgente, son las consecuencias para los usuarios, ya que, está en juego la salud de los risaraldenses.

También manifestó Zuluaga que se está haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que la Superintendencia haga presencia en Risaralda.

Deudas de EPS en Risaralda en régimen contributivo y subsidiado

Contributivo:

-. Medimás: $15.042.682.981

-. Coosalud: $2.728.315.039

-. S.O.S: $4.386.955.138

-. Nueva EPS: $10.440.112.580

Subsidiado:

-. Nueva EPS: $20.748.427.577

-. Pijao Salud: $16.996.201.256

-. Asmet Salud: $36.986.350.554

-. Medimás: $68.261.279.075

-. Coosalud: $13.518.988.086

Crisis financiera San Jorge de Pereira

Desde el hospital Universitario San Jorge de Pereira, el gerente Javier Alejandro Gaviria, señaló que la grave crisis financiera tiene al hospital en vilo de cerrar algunos servicios que se ofrecen en este centro asistencial.

Allí no solo, llegan pacientes remitidos de hospitales de municipios de Risaralda, sino que se atiende a población del Chocó, del Norte del Valle y hasta pacientes que llegan de los departamentos de Caldas y Quindío.

Principales EPS deudoras del hospital San Jorge

En liquidación:

-. Medimás: $49.416.211.198

-. Ambuq: $9.872.467.160

-. Coomeva $2.765.880.275

EPS que tienen una intervención administrativa

-. Coosalud: $15.381.770.503

-. Nueva EPS: $12.472.336.308

-. Asmet Salud: $ 5.701.910.299

-. Sanitas: $2.751.750.838

-. SOS: 2.563.137.822

Estas EPS junto con otras, le adeudan al hospital San Jorge una cartera total, a corte del 13 de mayo, $183.370.519.424.

Por otro lado, el gerente del San Jorge, adujo que el hospital que aún no ha sido intervenido y que es el que mas deuda tiene con este centro asistencial, es la EPS Pijao Salud, la cual tiene una deuda de $17.551.948.165.

Por su parte, la gerente de la ESE Salud Pereira, Diana Milena Castañeda, se acogió al llamado que por parte del hospital San Jorge y la Asociación de Hospitales de Risaralda, están haciendo, tanto a las EPS, para que comiencen a disminuir la millonaria cartera, como al Gobierno Nacional para que realicé una intervención urgente en Risaralda a estas Entidades Promotoras de Salud.

Manifestó la gerente, que la deuda de estas EPS, con la red prestadora de servicios de Salud pública más importante de la ciudad ya llega a los 18 mil millones de pesos.

Frente a este panorama crítico de los hospitales del departamento, haciendo énfasis en el hospital San Jorge de Pereira, el cierre de varios servicios es una opción que no descartan, si las EPS no comienzan a saldar sus deudas o si el Gobierno Nacional no interviene.