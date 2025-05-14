El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Confiamos plenamente y botamos miles de dólares: Víctima de estafa de inversión en EE.UU.

Un colombiano habría estafado a otros compatriotas prometiendo inversiones en Estados Unidos y hasta la posibilidad de obtener una visa de inversionista en caso de unirse al proyecto que estaba promocionando.

Adriana Serrano, víctima de la estafa, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para compartir su experiencia y dar a conocer todos los detalles de lo sucedido.

Según explicó Serrano, ella y su esposo conocieron a Francis Johnson Niño Soto por una amiga que vive en Estados Unidos. El hombre les presentó la idea de hacer negocios con él para obtener ganancias invirtiendo en un proyecto ubicado en territorio estadounidense y hasta les prometió visas de inversionista.

Tanto ella y su esposo como otro posible inversionista habrían visitado a Niño Soto en Estados Unidos, donde les mostró los libros de contabilidad y les prometió ganancias. La condición era hacer los pagos iniciales para darle comienzo al proyecto.

“La rentabilidad que nos estaban ofreciendo era de entre el 14 y 17% y estaba respaldada por un médico conocido en la Florida, el doctor Ausberto Hidalgo, socio y amigo del doctor Francis Johnson Niño Soto”, explicó la víctima.

Toda la documentación parecía legítima, por lo que Serrano no dudo en hacer el pago. “Después de ver toda la contabilidad confiamos en ellos plenamente y botamos $ 325.000 dólares”, agregó.

Después de enviar el dinero desde Colombia, el supuesto inversionista no volvió a dar respuesta del proyecto excusándose en problemas de trámites y dificultades en la realización de los papeles legales.

Sobre antecedentes legales de Niño Soto, la víctima aclaró que no habían encontrado nada al respecto en los registros estadounidenses. “Allá en Miami no se encontró nada, no nos imaginábamos que tuviera problemas”, dijo Serrano.

Actualmente Serrano y su esposo empezaron las acciones legales en contra del presunto estafador esperando que se haga justicia.

