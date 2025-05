Boyacá Chicó acusa a Dimayor y lanza dura crítica al VAR: “¿A quién buscan encubrir?”

Eduardo Pimentel salió este miércoles 14 de mayo a hablar y referirse sobre el arbitraje en Colombia, pero puntualmente se manifestó sobre un partido y una situación puntual por la que su equipo pasó y cree que no se actuó de la manera correcta.

¿De qué habló Eduardo Pimentel?

Pues en primer lugar, el máximo accionista de Boyacá Chicó, criticó fuertemente al árbitro Carlos Betacur, pues lo culpó de influir en el resultado del partido entre los Ajedrezados y Fortaleza por la fecha 15 de la Liga Colombiana, encuentro que finalizó 0-2 a favor de los bogotanos.

Sobre Carlos Betacur: “Aquel penal descarado, infame, que el árbitro Carlos Betacur no quiso pitar a favor de Boyacá Chicó en el partido contra Fortaleza. Lo más grave es que jamás fue a consultarlo al VAR, siendo una infracción evidente, aquí no estamos hablando de una aproximación”.

Posterior a esas palabras, expresó sus dudas acerca de lo sucedido ese mismo día con el VAR, pues dejó claro que desconoce si en dicho partido la herramienta estuvo presente y fue utilizada para analizar la jugada del penalti.

Herramienta VAR: “Es un penal manifiesto, descarado, pero el juez nunca quiso utilizar la herramienta. Ahora, otro duda que tenemos es que no sabemos si ese día hubo VAR, porque si hubo él debió consultarlo. Se hizo el pendejo, mandándose la mano al oído y cogiendo el audífono, pero jamás fue a revisar y el reglamento es claro”.

Dudas sobre la Dimayor: “Yo quiero saber que fue lo que sucedió y solo quiero los audios del VAR, tenemos que elucidar que pasó ese día con el arbitraje. La verdad es que no quieren entregarlos y aquí me entran mi segunda duda y sobre todo con la Federación y la Dimayor, no hay nada que nos diga que ese día hubo VAR.”.

“Se tiene que aclarar esa situación, así todos se molesten y fastidien, por el bien del fútbol no podemos dejar pasar una situación así. Si eso pasara en un partido de Millonarios vs. América o Millonarios vs. Nacional, no me imagino que pasaría, se para el fútbol en Colombia. Entréguenme los audios”.

“Finalmente, cerró diciendo no van a descansar con este tema, van a llegar hasta las últimas instancias y van a luchar por un fútbol más transparente, con mejores garantías a todos, con una comisión arbitral positiva para todos”.