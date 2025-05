Hugo Rodallega pidió a Dayro Moreno para Selección Colombia ¿Crítica a Néstor Lorenzo?

Hugo Rodallega es el máximo goleador del actual semestre de la Liga colombiana. Sus anotaciones han sido claves para triunfos de Santa Fe que le permiten al club Cardenal estar entre los ocho y con un pie en los cuadrangulares del campeonato.

En diálogo con El VBar Caracol, el delantero de 39 años, dio su opinión respecto al presente de Dayro Moreno con Once Caldas, con el que compartió Selección Colombia hace unos años. Aseguró que si de él dependiera, convocaría al tolimense al combinado nacional ante la falta de gol, así como dejó un comentario en el que manifestó no entender por qué no se llama a experimentados que están en buen nivel.

¿Dayro Moreno a Selección Colombia?

“Lo llamo a ojo cerrado, hace muchísimo gol. Yo lo llamaría porque, quizás, la mentalidad que tengo es diferente. Veo selecciones de otros países y llaman jugadores después de 35. Si el jugador está rindiendo, llámalo, y si no rinde estando allá, no lo vuelva a llamar”, dijo dejando un mensaje indirecto hacia el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Por su parte, se refirió a cuando estuvo en Turquía, que terminó como el máximo goleador colombiano del año y no fue tenido en cuenta para regresar a la Selección Colombia. “Tenía 31 (años) y fui el máximo goleador de colombianos en el mundo y le gané a Dayro por dos cuando él estaba en Tijuana. Si un jugador tiene 36,37,38 años y está rindiendo y en buen nivel, llámelo. Si es un delantero, que mete goles en la Liga colombiana, que mete goles en Sudamericana… ¿Qué le hace falta a la Selección’, goles... entonces llámelo", agregó.

¿Por qué sigue habiendo disgustos de la hinchada?

“Yo no tengo la respuesta para eso, ellos tendrán sus argumentos, nosotros los nuestros, lo único que hemos querido es que tanto el hincha como nosotros, vayamos de la mano, porque se supone, debe ser así. Pero hay inconformidad de parte de la gente, no les gustaban las contrataciones, que el proyecto, que el presidente... es un pensamiento del hincha, yo lo veo desde jugador: intentamos hacer todo para que Santa Fe esté en los primeros lugares. En ningún momento salimos de los ocho, no es algo crítico, no sé por qué la gente lo estaba tomando por otro lado”.

Malentendido sobre sus declaraciones

“Pensaron que estaba hablando que había problemas internamente, pero no era así. Desde que estoy acá, en ningún momento he visto división de grupos, peleas, no. Por el contrario, acá, de los 11 equipos que pase, había tenido situaciones en las que se dividen, pero acá en Santa Fe en cuatro semestres que llevo, cada grupo me ha mostrado la unión y una armonía impresionante, una hermandad chévere, que es sorprendente, no es fácil cuando se van 15 y llegan 15. Eso me ha sorprendido en Santa Fe, no hemos tenido problemas ni encontronazos”.

¿Cómo es el DT Jorge Bava?

“Es un entrenador muy táctico. Es muy limpio en lo que quiere mostrar a la hora de entregar el mensaje. No es defensivo, le gusta que el jugador tenga libertad de ir adelante, proponer y buscar espacios y desarrollar su fútbol. Lo veo con buena proyección, necesita tiempo para adoptar sus formas de jugar fútbol".

Santa Fe está para pelear el título

“De la final ya no tenemos que hablar, ya se fueron casi 12-13 jugadores de aquel equipo. Tenemos un equipo enfocado en permanecer en los ocho y en el grupo que sea que nos toque, Santa Fe lo que quiere es pelear el título”.