Alcaldía de Cartagena contrató robot con tecnología subacuática para encontrar a Tatiana Hernández

Cartagena

Este martes 13 de mayo se cumple un mes de la desaparición de la bogotana Tatiana Hernández Díaz, estudiante de medicina de 24 años que hacía su internado en el Hospital Naval de Bocagrande. La Alcaldía de Cartagena anunció un nuevo e innovador frente de búsqueda, para así apoyar el trabajo e investigación de las autoridades y de la Fiscalía General de la Nación.

Tras semanas sin información clave o contundente que permita esclarecer los hechos, tener pistas claras del paradero de Tatiana, y así abogar por la tranquilidad de una familia que hoy sufre por la incertidumbre, el alcalde Dumek Turbay hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se luche contra la especulación sobre el caso.

“Mientras las autoridades respectivas hacen su trabajo, no quisimos quedarnos de brazos cruzados. Cada vez que veo el sufrimiento de la señora Lucy (madre de Tatiana Hernández), siempre me pongo a reflexionar de qué manera podemos apoyar la búsqueda de su hija. Pese a que la recompensa de 200 millones de pesos sigue vigente; frustra que aún no haya claridad. Por eso considero que es clave que la Fiscalía informe a la opinión pública sobre los avances reales, para frenar la ola de especulaciones. Cartagena y la familia de Tatiana lo necesitan”, expresó Dumek Turbay.

La nueva modalidad de la Alcaldía de Cartagena consiste en un operativo de búsqueda subacuática con el uso de un sonar 2D de alta tecnología y cámaras de alta definición, integrados en el robot Sonar Imagenex YellowFin, de la filial chilena de ASI Latam Group, empresa canadiense con décadas de experiencia que le permite sumergirse hasta cerca de 30 metros y así fortalecer la búsqueda en los espolones de la avenida Santander, en donde la línea de rocas y las corrientes marinas impiden el acceso de buzos.

Este robot permite obtener imágenes acústicas de hasta 70 metros de amplitud, incluso en zonas de difícil acceso, como los espolones.

“Este servicio se va a contratar con una empresa chilena con sede en Cartagena. Esta empresa tiene unos equipos especializados que pueden meterse entre las piedras. Son como un radar que va a brindar imágenes para ver si debajo de las piedras o en las escolleras que están en la zona cercana está Tatiana. Es una búsqueda marítima especializada. Es un esfuerzo robusto”, explicó Bruno Hernández, secretario del Interior.

Detalles de la nueva tecnología para encontrar a Tatiana Hernández

La empresa chilena con sede en Cartagena, ASI Group, realizará la búsqueda con un robot submarino en cinco etapas, un método en el que el barrido del fondo marino a través de la tecnología ROV (Vehículo de Operación Remota por sus siglas en inglés). A continuación, las cinco fases:

* Planificación y revisión de antecedentes: recopilación de información del área objetivo, incluyendo corrientes, profundidad, accesos y posibles peligros sumergidos.

* Despliegue de equipos: El sonar Imagenex YellowFin, un sistema de escaneo lateral portátil será remolcado desde embarcación menor sobre líneas predefinidas, garantizando la cobertura de toda el área objetivo.

* Adquisición de datos: Obtención de imágenes acústicas del fondo con capacidad de visualización lateral de hasta 70 metros (35 m por lado), dependiendo de condiciones ambientales y profundidad de operación. Se consideran 2 técnicos de ASI para los trabajos en terreno.

* Interpretación preliminar en terreno: Visualización en tiempo real e identificación de posibles anomalías.

* Informe de resultados: En caso de hallazgo, se coordinará con las autoridades para el posicionamiento exacto del objetivo y posibles acciones de recuperación. En caso de no hallazgo, se entregará un informe con la cobertura realizada y observaciones relevantes.