Acercamiento Colombia-China, ¿Qué significa entrar en la Ruta de la Seda?

En Hora20 el aterrizaje del presidente Petro en Pekín, el relacionamiento con China y lo que implica la entrada formal a la Ruta de la Seda, sus efectos en las relaciones con Estados Unidos y lo que puede venir en términos diplomáticos. Después, una mirada al entorno político de la izquierda, la distancia entre el presidente Petro y Gustavo Bolívar, el papel de la Colombia Humana y la proyección del Pacto Histórico para el 2026. Por último, lo que se busca con el asilo al expresidente Martinelli en Colombia.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, señaló que ese acercamiento con China se veía venir tras el mal trato que se ha sufrido desde Estados Unidos al cortar la ayuda de USAID o el rifirrafe con el envío de los migrantes en malas condiciones humanitarias, “EE. UU. solo usa el garrote con Colombia y América Latina y no hay zanahoria. Era esperable que se balanceara el comercio internacional. Todos los países de la región ya tienen relación con china muy fuerte. Es algo que se veía venir, tocaba hacerlo y manejarlo bien para no sabotear la relación con los gringos; entonces el acercamiento es benéfico y le da a Colombia poder de negociación”. De otro lado, dijo que el riesgo que se ha vive es que China tiene mucha capacidad de hacer inversiones en infraestructura y de imponer reglas de financiación difíciles como la imposibilidad de la renegociación, “Venezuela debe 10 mil millones a China y eso fue un mar de corrupción, no importó pagar sobornos y eso fue realmente difícil sobre lo que estaba pasando, entonces Venezuela quedó comprometido a vender hierro por muchos años a los chinos pagándolos a unos precios congelados y eso generó detrimento”.

Gustavo García, exviceministro del Interior, explicó que dejando de lado la polarización interna, el país llega tarde a lo que ya han hecho más de 20 naciones en la región, “no estamos llegando solos a China, llegamos con Celac, con Brasil, con Chile, entonces la oportunidad es adecuada y hay que manejar el discurso de amplitud y convergencia porque acercarnos a China no es alejarnos de Estados Unidos”.

Sobre el papel de Gustavo Bolívar y lo que está pasando en el progresismo, dijo que todos los sectores políticos están fracturados o atomizados como es el caso del centro, “entonces estamos en un momento difícil, los mayores reflectores están en quienes tienen que renunciar para definir aspiraciones, pero se debe esperar cómo se organizan coaliciones y las consultas que deberán tener una coincidencia específica”. Por último, dijo que las consultas están en hervor y que como hipótesis, Gustavo Bolívar sería un candidato fuerte, según las encuestas, como para medirse en consulta con otros candidatos de la izquierda.

Para Mauricio Rodríguez, profesor universitario, cofundador de Portafolio y exembajador, hace sentido ese acercamiento con China, “bienvenido ese lazo fuerte a pesar de los reparos como democracia, violación derechos humanos, el tema Taiwán y Hong Kong, pero también los gringos han querido apoderarse de otros territorios; todos los países muchos tienen problemas, entonces siendo pragmático, siendo crítico del Gobierno, en este caso sí conviene acercarnos a la China”. No obstante, dijo que es importante tener acuerdos claros sobre los compromisos porque teniendo en cuenta la cantidad de producción a escala que tienen los chinos, la economía colombiana se podría ver muy afectada. En esa medida, señaló que se debe tener en cuenta prácticas en las que han caído los chinos como dumping, gran capacidad de producción o torear a Washington en lo diplomático, “ahí es donde toca tener estrategia nacional, de Estado, no solo del Presidente”.

En cuanto a lo que pasa con la política, dijo que lo de Gustavo Bolívar podría estar relacionado con que el Presidente no se siente cómodo con un candidato del Pacto y que más bien busca morder algo en la centroizquierda.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que en principio se debería estar de acuerdo con las nuevas oportunidades, “pero se critica la forma, es una retórica anti-Estados Unidos, entonces vemos al Presidente diciendo que pensaba en exportar cebolla a China, pero ellos son el mayor exportador de ese alimento”, con lo cual, manifestó que eso demuestra que se está improvisando. De otro lado, dijo que el Presidente no llega a consenso con nadie en ese tema, no hay estrategia clara y no consulta gremios, “ y sale la minComercio encargada y dice que no tiene porqué consultar al sector privado”.

Frente al episodio de Gustavo Bolívar, comentó que esta es la segunda parte de cuando el director del DPS le dijo al presidente Petro que lo amaba en el primer consejo de ministros televisado, “ahí hubo una grieta que se ahondó”, manifestó. De otro lado, dijo que en el Congreso se habla que la candidata del Gobierno será María José Pizarro, “entonces él está incómodo porque Bolívar supera a María José en las encuestas, con quien hay diferencias insalvables. En el caso de Bolívar que representa un proyecto sin mancharse debe ir independiente a lo que diga Petro, pero la humillación del viernes habla más mal de Petro que de Bolívar”.

Por último, el experto Javier Luque, director de Inversión y Proyectos de ConChina, doctor en Relaciones Internacionales del East China Normal University, destacó que el acercamiento con China era algo que se veía venir, “la Ruta y la Franja no es tema comercial, es ser parte de una estrategia de China a nivel global para mejorar las redes de comercio y cooperación en muchos países. El foco principal de esto está hacia temas de inversión, más que de comercio, entonces por ahora estamos lejos de que haya un tratado de comercio”.

Resaltó que se nos abre la ventana para tener otra opción de inversionistas, “a la fecha la inversión china es incipiente, casualmente la semana pasada el Diálogo Interamericano hizo un estudio de inversión china en América Latina y en ese estudio el único país sin inversión es Colombia, obviaron algunos casos porque el metro es contrato, es una empresa china contratada y el riesgo que corre el metro es cero, ellos no son dueños, pero sí tienen posición accionaria en Emerald Energy o la mina Buriticá”.