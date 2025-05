Presidente Petro ya aceptó la renuncia de Gustavo Bolívar como director del DPS

El presidente Gustavo Petro ya le aceptó la renuncia a Gustavo Bolívar y en los próximos días saldrá del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Bolívar estará al frente de esta entidad, hasta el próximo 16 de mayo de 2025, luego de presentar renuncia irrevocable el pasado 30 de abril.

Según el decreto 0505 del 9 de mayo de 2025 que fue dado a conocer por Noticias RCN, señala que Carolina Hoyos Villamil, subdirectora del DPS, quedará encargada de la entidad, mientras el presidente Petro nombra a alguien en propiedad.

En su carta de renuncia, Gustavo Bolívar le agradeció al presidente, por la designación de dicho cargo tan importante durante su gobierno.

“Gracias a usted (Petro), pude conocer los intríngulis de la administración pública, convivir en las entrañas del Estado y derrotar su paquidérmica estructura (…) Compartir a su lado en varios eventos, consejos de ministros y reuniones privadas ha sido la experiencia más valiosa y enriquecedora de mi vida”, indicó.

A reglón seguido afirmó: “En los casi catorce meses que permanecí al frente de esta valiosa entidad, pudimos, junto con mi equipo, cumplir sus instrucciones de llegar a los rincones más recónditos, excluidos y abandonados de Colombia, para llevar amor, bienestar y prosperidad a nuestros compatriotas más pobres y necesitados”, señaló en la carta.

Cabe recordar que en días pasados, el presidente Gustavo Petro desautorizó la presencia Gustavo Bolívar, director saliente del Departamento de Prosperidad Social (DPS), desde Tibú (Norte de Santander).

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va, entra su remplazo, que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario.