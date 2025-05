Nueva especie de orquídea es descubierta en Armenia: Asociación Quindiana de Orquideología

Armenia

En Armenia descubren nueva especie de orquídea, así lo dieron a conocer desde la Asociación Quindiana Orquideología que expondrá esta nueva especie en la Exposición Nacional de Orquídeas, a realizarse en la ciudad de Armenia en entre el 13 y el 15 junio de 2025 en el Parque de la Vida.

En Caracol Radio Armenia hablamos con José Vicente Ordóñez Pardo, presidente Asociación Quindiana de Orquideología sobre este descubrimiento en la capital del Quindío y explicó “se ha encontrado una nueva especie de orquídea, Colombia es líder en número de especies y el Quindío va a aportar una más, específicamente en el municipio de Armenia, que es algo espectacular, teniendo en cuenta que el municipio de Armenia es el más intervenido, el que ya ha tenido más asolación y cómo es que una plantita de estas o cómo es que un espécimen nuevo haya logrado subsistir, primero que todo y que lo hayamos podido detectar, una maravilla.

Dos años de investigación

Este es un trabajo que ya se viene realizando desde hace más de un año, yo diría que casi 2 años lo viene realizando un biólogo que ha trabajado, le han puesto todo el empeño a ver cómo lográbamos demostrar que es una especie nueva y entonces ya se tiene todo listo para para para hacer esa esa presentación.

Protección de la nueva Orquídea

Una vez hagamos este este paso vamos a empezar a hablar con las autoridades para tratar de lograr alguna protección especial sobre esos sectores donde se ha detectado para poder establecer un proceso más adelante que es como la parte de poderla cultivar, de poderla de poder hacer extensivo su cultivo, pero primero de todo hay que protegerla en el sitio donde está, pero segundo hay que tratar de hacer que su población aumente, para garantizar de que va a haber bastantes individuos.

¿Y que es diferencia hay con las demás orquídeas?

Ese género en específico se llama ornithocephalus, que son plantas que se denominaron así porque las flores son muy parecidas a pajaritos o a un pájaro o tiene algunas composiciones de algún pájaro. Entonces, sobre eso hay muchos muchas especies y las diferencias pueden ser minúsculas o pues eso es lo que se dice el biólogo encargado de eso o el equipo de biólogos, porque eso es no es una sola persona que se encargan de tratar de buscar la forma de cómo diferenciarlas o qué lo hace diferente a los demás.

¿Cuántas orquídeas hay en Colombia y en Quindío?

El país tiene 4272, entonces esta sería la 4273. Eso es más o menos, porque los datos generalmente varían de un día a otro, pero sí4272 es la última cifra.

En el Quindío el primer trabajo y el único trabajo que se ha hecho realmente grande, lo hizo doña Esperanza Mejía que nuestra líder de la asociación, la persona que quizás más sabe de orquídeas acá en Colombia. Ella hizo un trabajo muy espectacular y publicamos un publicó ella un libro que se llama orquídeas del Quindío, en ese libro se referencian alrededor de unas 250 o 260 especies, solo en el Quindío, pero estudios que han seguido, que han hecho la Universidad del Quindío hay una profesora se llama Magnelli Torres, que también de biología, que ha trabajado y ha hecho recopilación de datos, me hablaba en alguna oportunidad que ya van cerca de 400 especies solo en el Quindío.

Entonces, estamos en mora, lastimosamente a veces para eso no hay recursos, pero estamos en mora de poder relanzar un nuevo libro de orquídeas del Quindío ya sumándole toda esta nueva cantidad de especies.

Encuentro Nacional de Orquídeas se realizará en el parque de la vida en Junio en Armenia. Foto: Cortesía Jhon Hidalgo Ampliar

La buena noticia es esa, tenemos una especie que es el emblema de nuestro de nuestra asociación, que es el Telipógon Esperanzae, que es una planta, perdón, descubierta por doña Esperanza Mejía y que es endémica también del Quindío, no se ha encontrado en ninguna otra parte. Y lo mismo pasa ahora con esta orquídea que hemos logrado encontrar, es Ornithocéfalus, que al parecer es del Quindío, de Armenia y de ninguna otra parte más, solo está aquí. Entonces, fabuloso, ya tenemos dos especímenes bien especiales.

¿Qué valor tienen las orquídeas para para los ecosistemas?

Pues mira, es el total, total, las orquídeas como miembros principales son unas plantas supremamente evolucionadas que logran unas condiciones de vida totalmente diferentes a lo que son las plantas que uno conoce normalmente.

Estas estas planticas no necesitan suelo, la mayoría porque hay muy pocas que son terrestres, la mayoría son epífitas o rupícolas y entonces sobre viven a unas condiciones totalmente tenaces, o sea, son unas expertas en sobrevivir, sobreviven con la brisa que pasa con las lo poquito que les llega del ambiente. Entonces, son unos, digamos, para mí serían unos Bio indicadores de pureza del sistema impresionantes.

Las orquídeas necesitan tener los árboles, necesitan tener humedad, necesitan tener la compañía de las demás plantas que están al lado para poder subsistir.

¿Y para usted qué significa?

José Vicente Ordóñez Pardo, presidente Asociación Quindiana de Orquideología “para mí son una maravilla, son un deleite porque son Mira, se pone uno a pensar, ¿por qué hay tantas especies y tan diferentes, cierto?, entonces, una de las razones es que casi que cada orquídea está diseñada o sea diseñado o la naturaleza la ha diseñado como lo quiera uno ver para específicamente establecer una relación con un animalito, ¿cierto? Que un insecto que puede ser una mosca, una hormiga, una mariposa, un pajarito o algo que tiene ciertas condiciones específicamente morfológicas que se adaptan para poder polinizarla a ella y solamente a ella.

Entonces, eso es una cosa mágica porque si tú piensas que la orquídea no tiene ni ojos ni nada como uno, ¿cierto? ¿Cómo hacen ellas para decir, “¿Bueno, yo me quiero parecer a esta abeja o le voy a producir algo a esta abeja para que sea esa la que venga y solo sea esa la que me pueda polinizar?" Es una cosa mágica, eso es maravilloso.