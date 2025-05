“Nos va a dar acá la Navidad”: Juez regaña a la defensa de Álvaro Uribe por demoras con los testigos

Un fuerte llamado de atención hizo la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia a la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que tuviera que suspenderse, antes de lo previsto, la audiencia de juicio oral este lunes 12 de mayo.

La diligencia se suspendió debido a que la defensa, encabezada por el abogado, Jaime Granados, no tenía testigos disponibles para continuar la actuación.

La juez en su regaño recordó los riesgos de prescripción que tiene este caso por presunta manipulación de testigos que se adelanta en contra de Uribe.

“Esas circunstancias nos obligan a aunar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente cinco testigos diarios, porque si no, nos va a dar acá la Navidad señalando y señalando fechas, y fijando simplemente unas audiencias de dos y tres horas. Doctor Granados, discúlpeme, pero si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a poder hacer audiencias en otros procesos, y acá voy a venir a una audiencia de dos o tres horas, entonces tampoco es la idea. La idea es evacuar y poder resolverle esta situación jurídica a un procesado de la manera más rápida“, dijo la juez.

#JUSTICIA| “Nos va a dar aquí la Navidad”: el regaño de la jueza Sandra Heredia a la defensa del expresidente @AlvaroUribeVel, por falta de testigos disponibles para continuar la audiencia de juicio oral.



Vía @danielaramire_ pic.twitter.com/xLpOVTkHsU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 12, 2025

La lista de testigos de la defensa