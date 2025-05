El testimonio de Mario Uribe Escobar en el juicio contra su primo, el expresidente Álvaro Uribe

El exsanador, Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, declaró como testigo de la defensa en la audiencia #37 del juicio oral que se adelanta contra el expresidente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Ante el juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, respondió el interrogatorio que le practico el abogado Jaime Granados Peña.

Mario fue el primer puente entre Uribe y Cadena

Al inicio del interrogatorio, relató como conoció al abogado, Diego Cadena en febrero de 2017 en una cafetería en Bogotá de un centro comercial de Bogotá. Se lo presentaron José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Ramírez, ya que tenía “cosas importantes para comentarle en relación con su defensa ante los tribunales”.

Posteriormente, eso se lo comunicó a su primo Álvaro Uribe, convirtiéndose así en el primer puente entre el expresidente y Cadena: “Cuando llegué a Medellín, llamé a Uribe y me dijo tráigalo. Llamé a Cadena y le dije el señor expresidente lo recibe, organice su viaje y me avisa cuando vaya a venir. Luego, lo recogí en mi carro en el aeropuerto, almorzamos y fuimos a la casa de Uribe“, señaló.

#JUSTICIA| El exsenador, Mario Uribe, narró en audiencia que se conoció con el abogado @DiegoCadenaLaw en febrero del 2017, porque quería que le hiciera un puente con el expresidente @AlvaroUribeVel, ya que tenía “cosas importantes para comentarle en relación con su defensa ante… pic.twitter.com/QZNeZ5JVGN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 12, 2025

Exparamilitares querían involucrar a Uribe y su humano Santiago con la masacre de unos indigenas en Riosucio

El exsenador, Mario Uribe Escobar aseguró que conoció una declaración que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, rindió ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de diciembre de 2016, en en medio de un proceso que se adelantaba en su contra.

Allí, según relató, alias ‘Víctor’ se habría referido a que él y alias ‘Alberto Guerrero’, tenía planeado involucrar al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe, en la masacre de unos indígenas registrada el 8 de junio del 2003 en la vía Supía - Riosucio, Caldas.

#JUSTICIA| El exsenador, Mario Uribe Escobar aseguró que se enteró de que el exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, tenía planeado involucrar al expresidente @AlvaroUribeVel y a su hermano Santiago Uribe, en la masacre de indígenas registrada el 8 de junio del 2003… pic.twitter.com/7dzHEYVaAc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 12, 2025

El reclamo de Mario Uribe a Jaime Granados por un supuesto compromiso incumplido

Uribe Escobar, explicó en la audiencia que los abogados de expresidente, Franklin Guevara y Jaime Granados, le habían pedido esa declaración de alias ‘Víctor’, pero que él se había negado a entregarla porque no se quería involucrar en “la defensa” de su primo Álvaro Uribe.

Luego accede a entregarla, se dejó “convencer”, dijo, por una llamada que le hace Granados.

“Levantamos un acta, previo compromiso suyo, doctor Granados. Usted adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente, no volví a saber de su excelencia”: reclamó Mario.

#JUSTICIA| “Usted adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente, no volví a saber de su excelencia”: el reclamó del exsenador, Mario Uribe Escobar al abogado @JGranadosPena en plena audiencia del juicio contra el expresidente @AlvaroUribeVel.



Vía @danielaramire_ pic.twitter.com/uLBrW9E8YO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 12, 2025

El testimonio del senador Honorio Henríquez

“El presidente Uribe me comentó que el doctor Cadena tenía información de unas personas que estaban extraditadas en los Estados Unidos que querían aportar unas pruebas frente a la inocencia de Santiago Uribe y sobre el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado (...) yo pedí, si mal no recuerdo una cita, y el fiscal me comentó que lo correcto era que esa información se entregara al fiscal que llevaba el proceso de Santiago”: relató el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, quien habría entregado a la Fiscalía testimonios favorables para el expresidente Álvaro Uribe, de parte de unos exparamilitares presos en cárceles de Estados Unidos.