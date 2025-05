Felipe Pardo cuenta por qué no se dio su regreso a Independiente Medellín: sorprendente motivo

El domingo 11 de mayo, Alianza, gracias a Felipe Pardo, ganó 2-0 ante Deportivo Cali por la fecha 18 de la Liga Colombiana. Con la victoria, el equipo de Valledupar se metió en la pelea por conseguir un cupo a los cuadrangulares.

Felipe Pardo, este lunes 12 de mayo, estuvo en diálogo con el Vbar, de Caracol Deportes y habló sobre su gran momento futbolístico que atraviesa con Alianza. Además, también dejó claro que depende de ellos mismos para poder clasificar y finalmente fue claro del porqué su regreso a Independiente Medellín no se dio.

¿Cuántos goles de tiro libre había hecho antes?

“Había hecho dos, no ninguno en Colombia. Uno fue en Portugal y el otro en México. Respectivamente con Braga Sporting Clube y Toluca. Este es mi tercer gol de pelota parada”.

¿Se ha reencontrado futbolísticamente en Alianza?

“Ha sido importante venir acá, primero, por mi regreso al fútbol colombiano. Además, es una institución que me recibió de gran manera, muy contento y también por el trabajo junto al entrenador (Huberth Boderth). Vengo en un gran momento, un gran nivel y no solo yo, sino todo el equipo y se ha visto reflejado”.

¿Cómo es la planificación para soñar con los cuadrangulares?

“Hay que ir partido a partido. Hoy ya estamos pensando en Boyacá Chicó, ahorita tenemos entrenamiento, los que jugamos ayer a recuperar; nuestra idea es ir a ganar a Tunja. Dependemos de nosotros mismo y queremos cerrar de la mejor manera ante Independiente Santa Fe”.

¿Por qué se frustró su regreso al Medellín?

“Por parte de él (Alfredo Arias), en su momento no quiso darme continuidad en el equipo, a mí se me acababa el contrato y pues no hubo renovación. De ahí voy para Águilas Doradas y finalmente no me volvieron a contactar de Independiente Medellín”.