Hubert Bodhert defiende al árbitro Ulloa, tras grosero error durante Equidad vs Alianza: esto dijo

El pasado viernes 2 de mayo se enfrentaron Equidad y Alianza por la fecha 17 de la Liga Colombiana, duelo llevado a cabo en Estadio Metropolitano de Techo. El árbitro Diego Ulloa se encargó de dirigir el compromiso, que finalizó 0-2 a favor de los dirigidos por Hubert Bodhert.

Durante el desarrollo del encuentro sucedió una jugada polémica, la cual ha dado de qué hablar. Alianza anotó su segundo gol. No obstante, el juez de línea levantó el banderín y el juez central lo apoyó, por lo que la acción quedó invalidada. Ahora bien, minutos más tarde el VAR revisó la jugada y Diego Ulloa paró el juego, dando como válido el gol. De tal forma violó la Ley y el Protocolo VAR.

Hubert Bodhert, en diálogo con Caracol Deportes Sábado, se refirió a la situación y fue muy claro sobre su posición y sobre lo sucedido.

¿Cree que logren clasificarse a las finales?

“Sí, a eso le estamos apuntando. Nosotros pensamos que tenemos un partido difícil con Deportivo Cali que es un rival directo, ahí pelearemos esa casilla. Fecha a fecha veremos si nos alcanza o no para estar en esa fiesta de los cuadrangulares”.

Sobre la jugada del gol polémico

“Lo que yo considero sobre lo que pasó ayer es que, siendo tantas personas al frente del VAR, todos debieron tomar la decisión con seguridad para darle completamente reinicio al partido, no reiniciarlo y luego volverlo a parar. Sin embargo, el que haya sucedido eso (reiniciarlo y pararlo) me parece que es lo correcto, antes de cometer un error y no porque gané, la herramienta me ha favorecido y ha estado en contra. Es mejor corregir ahí en el camino y antes de que terminé un partido y se perjudique a algún equipo”.

¿Pensaría igual si fuera el técnico de Equidad?

“Independientemente de haber ganado, lo importante es que se rectifique y se tome una decisión que sea la correcta. Muchas veces ni siquiera lo miran ni lo revisan bien... A mí no me gustó el gol que nos anularon con Millonarios. Mi posición no es por haber ganado, sino porque es lo que debe hacerse”.

¿En caso de no haber sido válido el gol ustedes hubiesen demandado?

“Nosotros los entrenadores no tenemos ese oficio, por lo general se envía una carta, una protesta, es lo que se tiende a hacerse. En caso de que la anotación no hubiese sido convalidada, se estaría en todo el derecho de quejarse”.

¿El árbitro habló con ustedes sobre la jugada?

“A él no le estaba funcionando el intercomunicador, cuando él se acerca al VAR me dice que es gol, o sea, ya le habían notificado. Yo no sé por qué no revisó“.