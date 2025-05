Leandro Castellanos, ex arquero, fue tajante sobre a qué porteros convocaría a la Selección Colombia

Leandro Castellanos, recordado por su paso en clubes como Independiente Santa Fe, América de Cali, Independiente Medellín, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, entre otros, se retiró del fútbol en enero de 2023, tras su segundo paso por el conjunto cardenal. Equipo donde conquistó la Copa Sudamericana en 2015, y tres ligas colombianas (2021, 2017 y 2015). Luego de retirarse, el ex arquero, de 41 años, encaminó su vida hacia la política, y es concejal de Bogotá.

El 9 de mayo, el santandereano habló en exclusiva con La Polémica de Caracol Radio, donde compartió temas sobre el rendimiento de Atlético Nacional en Copa Libertadores, el presente de Millonarios en Liga, entre otros. Estas fueron las declaraciones de Leandro Castellanos.

Palabras de Leandro Castellanos:

¿Cómo está tras el retiro?

“Estamos como los carros, con ‘polish’. Tengo 41 años, me retiré de 39 y es difícil de mantenerse en forma después, por el tiempo y la disciplina que hay que mantener".

¿Cómo fue el día después del retiro?

“Fue una decisión consensuada en familia, así que mi retiro fue tranquilo. A hoy no he extrañado el fútbol, llegará un momento donde extrañaré todo.

Me tocó una vida muy dinámica, después del retiro. Tomé la decisión de entrar al mundo de la política, y eso es bien complejo. No he tenido la tusa futbolística aún".

¿Cómo vio el partido de Nacional vs. Inter?

“David Ospina hizo lo que tiene que hacer un arquero de equipo grande. Tapar dos o tres, que fueron muy importantes, y ya.

Nacional está haciendo muy bien la tarea, viene de menos a más, y tiene buenos jugadores, de jerarquía y de nombre. Si es capaz de consolidarlo, tiene bagaje internacional. Tiene jerarquía internacional“.

¿Qué hacía Medellín ante las situaciones complicadas a nivel internacional?

“No era capaz de solventar la presión, ni de lo que conlleva una llave de esta índole. Nacional si es capaz de hacerlo.

Yo le hago fuerza a todos los equipos colombianos porque soy colombiano, y tenemos que volver a tener relevancia internacional".

Fue penalti para Internacional vs. Nacional

“En el fútbol antiguo, no. En el fútbol moderno, si”.

¿A usted le aburre ver jugar a Millonarios?

“Uno tiene que diferenciar, que a veces hay partidos que no tienen la emotividad que uno quisiera.

Pero de ahí, a decir que Millonarios juegue mal, no me parece. En el partido de ayer estuvo desdibujado, pero cualquiera lo puede tenerlo. Aun así, firmó su clasificación al otro lado y David González es muy capaz. Va a dejar su marca en Millonarios“.

Qué piensa de que Millonarios no le haya ganado aún a los grandes, salvo a Santa Fe

“Es un mal precedente, porque a la final, son los que van a competir por la estrella. Tiene tiempo para mejorar, pero es muy corto, en cambio, los grandes, si vienen jugando bien para los cuadrangulares”.

¿Qué porteros convocaría a la Selección Colombia?

“Primero Kevin Mier, segundo a David Ospina y tercero Álvaro Montero, Esos son mis convocados”.